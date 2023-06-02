Понижують тротуари та ставлять тактильну плитку на 6 вулицях Ужгорода

В Ужгороді тривають роботи з підвищення рівня доступності громадських просторів та будівель — працівники КП “КШЕП” демонтують і замінюють бордюри, які блокували пересування людей з інвалідністю. Про це розповів у своєму Телеграм-каналі голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Роботи проводять на центральних пішохідних артеріях міста, загалом на 6 вулицях: Возз’єднання, 3, Слов’янська набережна, 2, Захисників України (колишня пл.Дружби народів), 4, Богдана Хмельницького, 4, Підгірна, 3, Другетів, 2 та 8 березня, 2. З часом список адрес розширюватиметься.

— На вулиці Ракоці планується провести пониження бордюрної лінії та встановлення тактильної плитки на 14 пішохідних переходах, загалом по місту передбачається провести 25 понижень, — розповіли Varosh у Закарпатській ОВА. — Почали працювати на цих адресах, тому що саме в центральній частині міста розташовано найбільше адміністративних установ.

В міській раді Varosh пояснили: тактильна плитка та прорезинені пониження закуповуються коштами міської ради.

— Зараз хочемо охопити всю центральну частину міста, — розповів Ярослав Плавайко, начальник відділу інфраструктури та розвитку департаменту міської інфраструктури. — Загалом скрізь, де буде проводитися і проводиться поточний ремонт будемо відразу робити ці пониження бордюрної лінії. Але це буде в рамках поточного ремонту. В центрі міста ремонт не запланований, хіба на вулиці Фединця біля хімічного факультету зараз тривають ремонтні роботи, і там зроблять і пішохідний перехід, і додаткове освітлення.

Стосовно установ, то за словами Ярослава Плавайка, в міськраді наразі працюють над механізмом, який би зобов’язував підприємців зробити пониження чи пандуси на своїх установах чи магазинах.

Нагадаємо, на початку травня Віктор Микита з міським головою Ужгорода Богданом Андріївим тимчасово пересів у крісло колісне і спільно з чемпіонкою України, Європи і світу з фехтування на кріслах колісних Надією Дьолог проїхалися вулицями Ужгорода, аби особисто відчути, що таке барʼєри для людей з інвалідністю, які вони долають щодня. Зробили це в рамках проєктів безбар’єрності, які втілює дружина президента України Олена Зеленська.

“У регіоні проживає близько 90 тисяч осіб з інвалідністю. Багато захисників відновлюються після важких поранень і гостро відчувають недоліки вуличної інфраструктури. Ці та інші чинники вимагають від усіх відповідальних осіб конкретних кроків зі створення безбарʼєрного середовища в громадах. Зараз у кожному районі краю і ТГ активізовано роботу з підвищення рівня доступності для маломобільних груп населення”, — написав Віктор Микита.

Такі роботи зараз тривають по всій області, — додали Varosh у Закарпатській ОВА.

Varosh,

Фото Ужгородської міської ради

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