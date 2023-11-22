Інклюзивне кафе-магазин за швейцарською моделлю працюватиме у Вільшанському будинку-інтернаті

У Вільшанському будинку-інтернаті завершується облаштування збудованого за швейцарською моделлю інклюзивного кафе-магазину «Косиця».

За задумом, кафе-магазин діятиме як одна із майстерень Вільшанського будинку-інтернату, в якій працюватимуть вихованці закладу. Окрім опанування навичок з продажу кави чи тістечок, вони пакуватимуть і “продаватимуть” вироби інших майстерень закладу – деревообробної, керамічної, з ткацтва, свічкової тощо.

Ідею створення інклюзивного кафе-магазину втілили представники Благодійної організації «Благодійний фонд “Комітет медичної допомоги в Закарпатті» за фінансової підтримки Асоціації «Парасолька» (Швейцарія).

Благодійна організація «Благодійний фонд “Комітет медичної допомоги в Закарпатті» давно і стало опікується Вільшанським будинком-інтернатом. Про можливість відкриття кафе-магазину, який сприятиме кращій соціалізації та адаптації вихованців закладу, в організації думали вже давно, розповіла для Varosh речниця організації Катерина Ірха.

За її словами, від початкового задуму до реалізації проєкту з будівництва інклюзивного кафе-магазину пройшло не менше 15 років.

«Такі заклади активно функціонують у Швейцарії. Але там законодавство дозволяє взагалі комерціалізувати їх діяльність: вони працюють за моделлю соціального підприємства, виручені від продажу в таких крамницях кошти йдуть на розвиток закладів, на покращення умов проживання вихованців, на утримання власне самих таких крамничок. Більше того, у Швейцарії створюються цілі мережі таких інклюзивних кафе-магазинів, вихованці можуть їздити туди і пробувати себе як баристи, бармени, офіціанти, продавці, пакувальники і так далі», – розповіла Катерина Ірха.

Попередньо вже відібрані вихованці, які виявили бажання спробувати себе у новій ролі, до кінця року вони пройдуть навчання у супроводі інструкторів.

Робота для вихованців у кафе-магазині, каже Катерина Ірха, є ще однією з форм соціалізації, адже передбачає трудове навчання і трудову адаптацію, набуття нових компетенцій, комунікацію та взаємодію з мешканцями громади.

«Наразі будівля кафе-крамниці добудова, зараз завершуються роботи з декорування, встановлення поличок, замовлення брендованого одягу для вихованців будинку-інтернату, які працюватимуть у «Косиці», – додала Катерина Ірха.

Varosh,

Фото надані Благодійною організацією «Благодійний фонд Комітет медичної допомоги»

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