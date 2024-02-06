Історія закарпатської сім’ї Романа та Олени Жук увійшла до документальної хроніки про війну “Довга доба”

Історія сім’ї з Мукачева Романа та Лєни Жук стала однією з восьми історій спротиву та життя документальної стрічки Алана Бадоєва “Довга доба”. Роман з дружиною та синами захищали природу, заснували еко-рух Chysto.de, залучали до відомих в усіх Україні екопікніків сотні людей, розвивали власний бренд крафтового варення, а потім настала війна. Після повномасштабного вторгнення Роман Жук пішов до війська добровольцем, служив у 128-й бригаді, загинув у травні 2022 року на південно-східному напрямку.

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Героями фільму команда режисера Алана Бадоєва називає всіх українців, які сміливо борються за своє життя, усвідомлюють себе як націю, переходять із нав’язаної століттями російської на українську мову, допомагають одне одному та своїй країні. Усе це демонструють вісім основних героїв. Дехто з них загинув, хтось перебуває поза межами України, але багато хто вижив і продовжує боротьбу. Після оголошення режисером про збір матеріалів, команда отримала понад 200 годин хроніки від 12 000 людей з усієї України Знімали кадри на власні гаджети: від камер до звичайних телефонів.

Історія Романа та Лєни увійшла до 8 історій стрічки і стала ілюстрацією того, якою щасливою була українська сім‘я до нападу росії, — каже Лєна Жук.