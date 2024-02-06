Історія закарпатської сім’ї Романа та Олени Жук увійшла до документальної хроніки про війну “Довга доба”

Історія сім’ї з Мукачева Романа та Лєни Жук стала однією з восьми історій спротиву та життя документальної стрічки Алана Бадоєва “Довга доба”. Роман з дружиною та синами захищали природу, заснували еко-рух Chysto.de, залучали до відомих в усіх Україні екопікніків сотні людей, розвивали власний бренд крафтового варення, а потім настала війна. Після повномасштабного вторгнення Роман Жук пішов до війська добровольцем, служив у 128-й бригаді, загинув у травні 2022 року на південно-східному напрямку.
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Героями фільму команда режисера Алана Бадоєва називає всіх українців, які сміливо борються за своє життя, усвідомлюють себе як націю, переходять із нав’язаної століттями російської на українську мову, допомагають одне одному та своїй країні. Усе це демонструють вісім основних героїв. Дехто з них загинув, хтось перебуває поза межами України, але багато хто вижив і продовжує боротьбу. Після оголошення режисером про збір матеріалів, команда отримала понад 200 годин хроніки від 12 000 людей з усієї України Знімали кадри на власні гаджети: від камер до звичайних телефонів.
Історія Романа та Лєни увійшла до 8 історій стрічки і стала ілюстрацією того, якою щасливою була українська сім‘я до нападу росії, — каже Лєна Жук.
«Робота над фільмом почалася з історії Романа Жука та його родини. І вона для мене й команди була відправною… Я це зробив тому, що не міг мовчати», – каже Алан Бадоєв.
10–11 лютого фільм можна буде подивитися в кінотеатрах Multiplex Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Житомира, Ужгорода, Львова, Миколаєва, Чернігова та Полтави. Глядачі кінотеатрів отримуватимуть благодійні квитки за довільні донейти від 100 гривень. Уторговані кошти спрямують у фонд Future For Ukraine на медичну допомогу та лікування військових.
В Ужгороді прем’єра стрічки відбудеться в кінотеатрі «Multiplex» у суботу, 10 лютого, о 15:00. Також у неділю запланований додатковий показ фільму також о 15:00.
Varosh,
Фото зі сторінки Лєни Жук у Фейсбуці
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