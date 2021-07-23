В суботу та неділю долучайтеся до 7-го екопікніка від Chysto.de

08:00 – збір групи в Мукачево вул. Я.Мудрого 21 та розподіл по авто.
08:15 – виїзд.
10:45-11:30 – прибуття групи на локацію до Вільшанського водосховища та реєстрація учасників.
11:30-12:00 – чаювання та ранковий перекус (кожен бере з собою.
12:00-12:15 – лекція-інструктаж з правильного сортування та техніка безпеки на березі.
12:15-16:30 – активно сортуємо, прибираємо з берегів та вантажимо в авто.
16:30-17:30 – підкріплюємо сили та пригощаємося стравами спільно приготованими на багатті.
17:30-19:00 – акустичний міні-концерт від регі-гурту Чаламада.
Далі за бажанням можна доєднатись з власним наметом до нашого наметового табору, залишитись на перегляд фільму на екологічну тематику і в неділю знову доєднатись до заходу. Якщо ж ви зможете бути тільки один день, ми будемо раді і цій допомозі.
25 липня
Для тих, хто залишався в наметовому таборі екопікнік розпочнеться раніше:
7:30-10:30 – прокидаємось, спільно готуємо, снідаємо, спілкуємось, бігаємо по slackline, релаксуємо в гамаку, частина групи рушає на прибирання.
10:30-11:30 – зустрічаємо новоприбулих учасників заходу, реєстрація та спільне чаювання.
11:30-15:00 – інструктаж, активно сортуємо, прибираємо з берегів та вантажимо в авто.
15:30 – 16:00 – дихальна йога практика та купання в цілющих звуках тібетських чаш від Irina Chernova та Nikoletta Koperlos.
16:00 – 17:30 спільна вечеря та пакування речей.
18:00 – родзинка дня – унікальна екскурсія на дамбу Вільшанського водосховища. Тут фотографуємо тільки очима та надихаємося її величністю.