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Новини

В суботу та неділю долучайтеся до 7-го екопікніка від Chysto.de

23 Липня 2021 33

Прогама 7-го екопікніка від Chysto.de

24 липня

25 липня

Для тих, хто залишався в наметовому таборі екопікнік розпочнеться раніше:

Анкета реєстрації учасника тут

Настав час стати дбайливими господарями свого краю!

екопікнік від Chysto.de 1екопікнік від Chysto

 

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# Chysto.de # гурт "Чаламада" # екопікнік # прибери Карпати

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