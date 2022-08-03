«Земельний банк» на Закарпатті: близько 700 га землі під індустріальний парк та житло для переселенців

На Закарпатті створили т.зв. «земельний банк» для релокації підприємств і будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб. За словами голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, 25 березня усі обласні військові адміністрації отримали чітке завдання від президента знайти й виділити землю для переміщених компаній та під зведення тимчасового житла для вимушених переселенців і розпочати підготовчі роботи щодо реалізації відповідної програми підтримки.

В коментарі Varosh Віктор Микита сказав, що для пошуку землі перевірили всі об’єкти області, і ті, які були неблагополучно набуті, чи де не сплачуються податки — все повертали державі. Таким чином назбиралося близько 700 га землі, яка готова прийняти підприємства та людей.

— На Закарпаття релокувалися понад 400 підприємств та компаній, а це близько 8000 робочих місць. На Тячівщині розташувалося деревообробне підприємство, — сказав голова ОВА.

Стосовно житла для вимушених переселенців, то воно буде не тимчасово збудованим помешканням, це будуть постійні багатоповерхівки з ліфтами. За словами Віктора Микити, вже є попередні проєкти з ескізами — під це є відповідні ґранти, є інвестори із закордону, але все це поки що в режимі обговорення. В цих будинках зможуть мешкати як закарпатці, так і переселені люди, які після війни захочуть залишитись на Закарпатті. Так вони зможуть інтегруватися в населення краю, а не будуть відділеними “тимчасовим” помешканням.

Наразі ж, щоб люди, які «живуть» у школах та садках, мали куди поселитися чимшвидше, в обласній раді перевірили будівлі в області, які можна було б прилаштувати під житло.

— Ми перевірили все майно на території області в різних формах власності — це закинуті будівлі не в аварійному стані, — каже Віктор Микита. — Ми відібрали 18 таких будівель, провели їхню оцінку і у співфінансуванні з територіальними громадами почали ремонти вікон, дверей, підлоги, забезпечимо їх меблями. Це програма на місяць, щоб люди могли перебратися з навчальних закладів у нормальне житло.

Другий і третій етапи, розраховані на листопад та на весну відповідно, передбачають більш поглиблені ремонтні роботи у приміщеннях та будівництво нових.

Varosh

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