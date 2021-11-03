Гурт Rock-H презентував кліп на пісню “Пий до дна” (ВІДЕО)

30 вересня відбулася презентація кліпу гурту Рокаш – “Пий до дна”. Його зняли в період карантину на двох локаціях – у Чинадіївському замку, а також на підприємстві “Перша закарпатська палинчарня”. Презентація, власне, проходила на місці зйомок – “Першій закарпатській палинчарні”.

Ірина Янцо, менеджерка гурту Rock-H:

— Цю пісню Віктор написав у період карантину. Відзняти кліп ми змогли за фінансової підтримки Віктора Феєра та Першої закарпатської Палинчарні. У нас було натхнення, ми хотіли творити і радіємо, що в непростий для нас час знайшлася людина, яка нас підтримала.

Віктор Янцо, фронтмен гурту Rock-H та автор композиції:

— У нас у репертуарі є кілька пісень про палиночку. Наприклад, “Йой мила, як ти мені надоїла”. Але ця пісня – про “пий до дна, їж до ста, любити ніколи не буде доста”. У кліпі палиночка випивається для гарного настрою, без проблем для здоров’я.

Роботу відзняли протягом тьох днів у Чинадіївському палаці та на виробничих потужностях “Палинчарні”.

— Ми дуже хотіли зафільмувати гарну панораму палацу. Та просто перед входом росте дерево, величезна крона якого заступає значну частину стіни. Але оскільки ми знімали навесні, то якраз встигли, поки дерево не зазеленіло. Тож у кліпі побачите нові ракурси відомої пам’ятки, — розповідає співак.

Відеографом є ужгородський митець Тимофій Шмайда, а монтажем займалася Вікторія Янцо.

У кліпі Віктор постає в різних образах: католицького священника, багатого графа, музиканта та винороба. І всіх персонажів об’єднує одне – пошук щастя. Але не для всіх героїв воно – в палиночці.

У кліпі разом зі співаком знімалася й актриса Мукачівського драмтеатру Еріка Кулібаба. Глядачі часто могли бачити її в інших кліпах гурту.

Композиція була в ротації на радіо ще з травня цього року.

— Після запуску на радіо нас часто питали, де можна послухати пісню. Але ми чітко вирішили, що не будемо її поширювати без офіційного кліпу. А оскільки влітку ми багато гастролювали, то час, щоби зробити відео, з’явився тільки зараз, — мовить Ірина.

Галина Гичка, Varosh