Гурт Рокаш презентував кліп про захист закарпатських лісів від вирубки

Гурт Рокаш випустив кліп про вирубку карпатських лісів. Без повалених дерев і повеней та з неймовірними краєвидами Карпат. Саунд-треком стала найвідоміша закарпатська пісня минулих років “Верховино, мати моя”.

Музиканти згадали пісню, яка 50 років тому була шлягером, відомим далеко за межами України, а її автор Михайло Машкін – суперзіркою свого часу. Пісня “Верховино, мати моя” стала візитівкою краю. Її мотив багато десятиліть був позивним закарпатського радіо.

У новому музичному прочитанні та в супроводі проникливого відео життєствердний радянський текст пісні набув філософського забарвлення. Адже “щасливе майбуття”, про яке писав Михайло Машкін, це наше сьогодення. І воно не аж таке “щасливе”, особливо, з огляду на екстенсивне незаконне природокористування.

— Лісозаготівля для місцевих мешканців часто є єдиним шансом вижити. З іншого боку, потім самі ж вони і потерпають від повеней, – коментує лідер гурту Віктор Янцо. – Цю дилему ми показали в кліпі в момент зустрічі лісоруба та алегоричної постаті природи Карпат. Залежно від того, який вибір зробить людина при зустрічі з природою, природа її нагородить або покарає. Нам потрібно про це пам’ятати, щоби цей скарб – красу карпатських гір – побачили наші нащадки.

За знімальний майданчик музиканти обрали унікальну кузню “Гамора” – єдину в Європі діючу водяну кузню. Учасники гурту тимчасово перетворилися на ковалів і перейняли від майстрів кузні ази ковальского ремесла.

Мальовничі карпатські краєвиди зняли на Міжгірщині – у локації паломництва закарпатських художників. Авторка ідеї проєкту Ірина Янцо каже, що навіть у такому соціальному ролику, замість понівечених лісів та драматичних повеней, хотілося показати людям максимум краси, якої в Карпатах дуже багато! Відеографу Андрію Олагу і оператору аерозйомки Юрію Рєзвому це вдалося.

І кілька кадрів із бекстейджу:

Varosh