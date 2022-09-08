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Фотографи Сергій Гудак, Янош Немеш та Сергій Ваганов отримали спецвідзнаки німецької премії

8 Вересня 2022 60

Ужгородські фотокореспонденти Сергій Гудак, Янош Немеш та Сергій Ваганов, який на початку війни евакуювався з Маріуполя в Ужгород, стали переможцями спеціальної відзнаки Премії Ніберголла за видатну журналістику, яку раз у два роки вручає Дармштадський прес-клуб (Німеччина). Цьогоріч приз спеціальний приз оголосили для ужгородських фотокореспондентів.

Роботи на здобуття премії надіслали 8 фотографів, кожен мав надіслати 3 свої роботи. Голосували за них 20 німецьких медійників. У загальному підрахунку сумували голоси за всі три надіслані фото від кожного автора. Першу премію отримав Сергій Гудак, друге місце посів Янош Немеш, а третє місце — Сергій Ваганов.

Сергій Гудак сказав Varosh, що перемога стала для нього повною несподіванкою.

Ініціатори фотоконкурсу, запрошуючи ужгородських фотографів до участі, пояснили, що цього року минає 30 років побратимства Ужгорода та Дармштадту. Тематика робіт мала стосуватися сьогодення Ужгорода та показувати різні сфери суспільного життя. Зрештою, отримавши 24 фотографії, німецькі медійники були вражені роботами: на переважній більшості робіт була війна, зі сценами прощання, глибоким сумом, військовими почестями.

Varosh

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