Геніальні фото року, що минув, від Сергія Гудака

Сергія Гудака називають символом закарпатської фотожурналістики. І ми з цим, безперечно, погоджуємось. Фотограф буває на всіх визначних подіях і у знакових місцях Закарпаття.

Сергій Гудак не знімає шаблонно й у його роботах є ядро. А ядро якраз полягає у чесному погляді на все довкола і вивчення програм взаємодії: людини, техніки та моменту. Жива допитливість до світу – те, що характеризує світлини Сергія.

Тішимося і вдячні Сергію за пророблену роботу і добірку фотографій, як характеризують минулий рік.

Приємного перегляду.

Село Вільшинки, 07.01.2021. Колядник спілкується із козулею Сосею, яку знайшли маленькою в лісі, зараз вона живе в селі і ходить де хоче.

Ужгород, 04.01.2021. Реставрація розписів у Кафедральному соборі Мукачівської греко-католицької єпархії.

Невицький замок, 27.01.2021. Вид на Ужанську долину з донджону Невицького замку.

Ужгород, 24.03.2021. Співробітниця однієї з медлабораторій йде тестувати на Covid-19.

Ужгород, 01.03.2021. Реанімаційне відділення “ковідного відділення” Центру легеневих хвороб.

Село Підвиноградів, 31.03.2021. Один з лідерів ромської громади Виноградівщини Давид Богар з дружиною Катериною та дітьми у себе вдома.

Ужгород, 06.04.2021. На Закарпатті в квітні випав сніг.

Ужгород, 19.06.2021. В Ужгород в Падіюні відкрився перший пункт масової вакцинації від Covid-19.

Ужгород, 16.06.2021. Тим часом лебеді озера Кірпічка радують поповненням.

Селище Солотвино, 17.06.2021. Почали досліджувати затоплені шахти солерудників. В рамках транскордонного проєкту “Ревітал-1” у затоплені Солотвинські шахти запустили робота UX-1, що досліджуватиме затоплені ділянки та руїни шахт Солотвинського басейну й збиратиме дані для науковців.

Ужгород, 25.07.2021. Рекорд заради життя маленького Павлика Мотички. Участь у живому ланцюгу взяли 2437 осіб. Організатори повідомили, що під час акції вдалося зібрати рекордну суму – 305712 грн, 395 €, 330$.

Село Вишка, 12.07.2021. В гірському селі зберігають традицію “Петрівських субіток”.

Берегово, 09.08.2021. В місцях компактного проживання ромів почали масову вакцинацію від Covid-19.

Полонина Руна, 04.09.2021. Збирачка брусниці Марія Костик дивиться на учасників гірського трейлового забігу Runa Run. Більше двох сотен спортсменів зі всієй України долали дистанції у 10 і 25 км полониною Руна.

Берегово, 12.09.2021. Бігали не тільки в горах. На виноградниках урочища Мала Гора відбувся Chizay Wine Run, який вже став традиційним.

Ужгород, 03.09.2021. Йшов, важко порахувати який, рік ремонту площі Петефі.

Село Велика Добронь. 06.10.2021. Йолана Молнар разом з чоловіком, як і, певно, більшість односельців, щороку виготовляють кілька сотень кілограмів паприки.

Ужгород, 10.11.2021. Лікар Обласної клінічної інфекційної лікарні Вікторія Поляк-Товт під час обходу хворих на Covid-19.

Ужгород, 12.11.2021. Ще голова Закарпатської обласної ради Віктор Петров їде ліфтом-патерностером в будівлі облради. Через кілька днів депутати підтримають його відставку.

Ужгород, 28.12.2021. Рік закінчився на добрій ноті. Бійці 128-й окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади вдома.

Олеся Смирнова, Varosh

Фото – Сергій Гудак