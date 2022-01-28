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Life

Геніальні фото року, що минув, від Сергія Гудака

28 Січня 2022 0

Сергія Гудака називають символом закарпатської фотожурналістики. І ми з цим, безперечно, погоджуємось. Фотограф буває на всіх визначних подіях і у знакових місцях Закарпаття. 

Сергій Гудак не знімає шаблонно й у його роботах є ядро. А ядро якраз полягає у чесному погляді на все довкола і вивчення програм взаємодії: людини, техніки та моменту. Жива допитливість до світу – те, що характеризує світлини Сергія.

Тішимося і вдячні Сергію за пророблену роботу і добірку фотографій, як характеризують минулий рік.

Приємного перегляду.

 

2021 01

Село Вільшинки, 07.01.2021. Колядник спілкується із козулею Сосею, яку знайшли маленькою в лісі, зараз вона живе в селі і ходить де хоче.

 

2021 02

Ужгород, 04.01.2021. Реставрація розписів у Кафедральному соборі Мукачівської греко-католицької єпархії.

 

2021 03

Невицький замок, 27.01.2021. Вид на Ужанську долину з донджону Невицького замку.

 

2021 04

Ужгород, 24.03.2021. Співробітниця однієї з медлабораторій йде тестувати на Covid-19.

 

2021 05

Ужгород, 01.03.2021. Реанімаційне відділення “ковідного відділення” Центру легеневих хвороб.

 

2021 06

Село Підвиноградів, 31.03.2021. Один з лідерів ромської громади Виноградівщини Давид Богар з дружиною Катериною та дітьми у себе вдома.

 

2021 07

Ужгород, 06.04.2021. На Закарпатті в квітні випав сніг.

 

2021 08

Ужгород, 19.06.2021. В Ужгород в Падіюні відкрився перший пункт масової вакцинації від Covid-19.

 

2021 09

Ужгород, 16.06.2021. Тим часом лебеді озера Кірпічка радують поповненням.

 

2021 10

Селище Солотвино, 17.06.2021. Почали досліджувати затоплені шахти солерудників. В рамках транскордонного проєкту “Ревітал-1” у затоплені Солотвинські шахти запустили робота UX-1, що досліджуватиме затоплені ділянки та руїни шахт Солотвинського басейну й збиратиме дані для науковців.

 

2021 11

Ужгород, 25.07.2021. Рекорд заради життя маленького Павлика Мотички. Участь у живому ланцюгу взяли 2437 осіб. Організатори повідомили, що під час акції вдалося зібрати рекордну суму – 305712 грн, 395 €, 330$.

 

2021 12

Село Вишка, 12.07.2021. В гірському селі зберігають традицію “Петрівських субіток”.

 

2021 13

Берегово, 09.08.2021. В місцях компактного проживання ромів почали масову вакцинацію від Covid-19.

 

2021 14

Полонина Руна, 04.09.2021. Збирачка брусниці Марія Костик дивиться на учасників гірського трейлового забігу Runa Run. Більше двох сотен спортсменів зі всієй України долали дистанції у 10 і 25 км полониною Руна.

 

2021 15

Берегово, 12.09.2021. Бігали не тільки в горах. На виноградниках урочища Мала Гора відбувся Chizay Wine Run, який вже став традиційним.

 

2021 16

Ужгород, 03.09.2021. Йшов, важко порахувати який, рік ремонту площі Петефі.

 

2021 17

Село Велика Добронь. 06.10.2021. Йолана Молнар разом з чоловіком, як і, певно, більшість односельців, щороку виготовляють кілька сотень кілограмів паприки.

 

2021 18

Ужгород, 10.11.2021. Лікар Обласної клінічної інфекційної лікарні Вікторія Поляк-Товт під час обходу хворих на Covid-19.

 

2021 19

Ужгород, 12.11.2021. Ще голова Закарпатської обласної ради Віктор Петров їде ліфтом-патерностером в будівлі облради. Через кілька днів депутати підтримають його відставку. 

 

2021 20

Ужгород, 28.12.2021. Рік закінчився на добрій ноті. Бійці 128-й окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади вдома. 

 

Олеся Смирнова, Varosh
Фото – Сергій Гудак

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# закарпаття # сергій гудак # фото # фото року

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