Два реабілітаційні відділення облаштовують в Ужгороді

Два реабілітаційні відділення облаштовують на базі дитячої та міської клінічної лікарень в Ужгороді. Роблять це в рамках реорганізації закладів охорони здоров’я з метою створення кластерної лікарні, — пояснив Varosh Ярослав Глагола, начальник управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення Ужгородської міської ради.

— Однією з умов повноцінного функціонування кластерної лікарні є наявність у закладі стаціонарного реабілітаційного відділення, — пояснив він. — На даний час у лікарнях міста немає реабілітаційних стаціонарних відділень для проходження процедури реабілітації дорослих пацієнтів, послуги з реабілітації у стаціонарі не надавались. На сьогодні в міській клінічній лікарні та в дитячій лікарні завершуються проєктно-кошторисні роботи з облаштування реабілітаційних відділень. У міській клінічній лікарні функціонує фізіотерапевтичний кабінет, однак тепер, після відкриття реабілітаційного відділення він увійде до його складу нового відділення.

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У складі реабілітаційного відділення передбачені палати для перебування пацієнтів, реабілітаційні зали, кабінети ерготерапії, ментального здоров’я, фізіотерапевтичні кабінети. Працівникам фізіотерапевтичного відділення міської клінічної лікарні запропонували аналогічні посади у відділенні реабілітації.

В міській лікарні, за слова Ярослава Глаголи, буде реабілітаційне відділення для дорослих, як військовослужбовців, так і цивільних, де відновлюватимуть людей не тільки з опорно-руховими вадами. Пакет з надання реабілітаційних послуг наразі є тільки в “Ужгородської міської дитячої клінічної лікарні” і міськрада розглядає питання проведення капітального ремонту у реабілітаційному відділенні дитячої лікарні.

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— Завдячуючи міжнародним фондам, дитяча лікарня має трохи реабілітаційного обладнання, — каже Ярослав Глагола. — Щодо реабілітаційного відділення клінічної лікарні, то тут працюють чимало моїх колег, щоб забезпечити ним нове відділення. Ми не можемо претендувати на якій державні субвенції, тому фінансування чи обладнання ми можемо отримати через депутатів Верховної Ради, які при розподілі коштів на області, враховували наші потреби на реабілітаційне обладнання в рамках державних субвенцій, співпрацюємо з міжнародними фондами та час від часу отримуємо фінансування з бюджету міста Ужгород.

До обладнання реабілітаційного відділення в Міністерства охорони здоров’я дуже великі вимоги: по обладнанню, по створенню мультидисциплінарних бригад (у складі лікуючого лікаря, реабілітолога, ерготерапевта, фізтерапевта та психолога).

Ярослав Глагола пояснив: на сьогодні у медичних закладах, які підпорядковані управлінню охорони здоров’я та цивільного захисту населення пройшло лікування 967 військовослужбовців. Торік із міського бюджету додатково для надання медичних послуг військовослужбовцям було виділено 1 221 000,00 грн.

Varosh,

Фото Обласного клінічного центру неврології та нейрохірургії

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