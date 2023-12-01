Спортивно-реабілітаційний центр для військових та людей з інвалідністю відкриють в Ужгороді

Спортивно-реабілітаційний центр для військових та людей з інвалідністю ім.Олега Кравця відкриють у суботу, 2 грудня, за адресою: вул. Ф. Тіхого, 13б в Ужгороді. Створення закладу ще в 2016 році ініціював Закарпатський обласний осередок Української Федерації інвалідів спорту з ураженням опорно-рухового апарату. Облаштували центр у приміщенні старої котельні, яке місто передало в користування Федерації на 49 років.

Директор центру Віктор Петров розповів Varosh, що наразі на першому поверсі запрацює медичний центр, у якому реабілітацію зможуть проходити військовослужбовці та люди з вадами опорно-рухового апарату. Другою чергою, попередньо впродовж наступного року, запрацює спортивна частина комплексу, яка розташується на другому поверсі будівлі.

— Центр створили на кошти ґранту від міжнародних донорів, зокрема США, — пояснив Віктор Петров. — Медична частина центру буде акцентована на реабілітаційній медицині, спортивна частина наразі перебуває в стадії розробки. На неї в нас зараз немає коштів. Ми отримали величезну підтримку від деяких закарпатських підприємств, які допомогли нам з обладнанням для реабілітації військовослужбовців. Наглядова рада прийняла рішення створити реабілітаційний центр як окрему структуру, яка не має в собі державних коштів і перебуває у власності Федерації. Будемо сподіватися, що так воно і залишиться і заклад працюватиме. Такого типу закладів у краї більше немає. Це єдиний, спеціалізований, волонтерський міжнародний, дуже якісно укомплектований центр без державних коштів, створений за кошти меценатів Нам потрібен максимальний розголос і підтримка і ми зможемо зробити ще більше.

Зі слів Віктор Петрова, лікарі, які погодилися працювати в центрі, певний час працюватимуть на волонтерських засадах.

— Найбільший ризик наразі полягає в тому, що цей об’єкт, розбудований членами Федерації та волонтерами, спробують акцептувати на міську чи обласну раду. Тому намагаємося забезпечити максимальну публічність, це єдиний наш шлях зберегти цей об’єкт у його нинішньому статусі, — каже він.

Олег Кравець — розвідник, рідний брат медичної директорки центру Оксани Стинич, який півроку тому загинув на фронті. 2 грудня в нього був би день народження, тому відкриття центру хочуть провести саме цього дня.

Varosh,

Фото зі сторінки Євгена Плавайко у Фейсбуці, головна світлина — ілюстративна, зі сторінки Закарпатського осередку Федерації інвалідів спорту з ураженням опорно-рухового апарату

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