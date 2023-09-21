На Закарпатті навчатимуть реабілітологів з інших регіонів. Таких центрів всього 6 в Україні

На Закарпатті, на базі Обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології МОЗ ініціює створення Центру досконалості. Тут навчатимуть лікарів-реабілітологів з інших регіонів. Робитимуть це, щоб покращити якість послуг реабілітації, — сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Загалом МОЗ ініціювало створення реабілітаційних центрів досконалості на базі 6 реабілітаційних відділень, які володіють необхідними знаннями та досвідом надання допомоги мультидисциплінарною реабілітаційною командою. Тож Центри досконалості діятимуть у

відділенні гострої дитячої реабілітації НДСЛ «Охматдит»;

Центрі фізичної та реабілітаційної медицини КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради»;

відділенні фізичної та реабілітаційної медицини КНП «Міська клінічна лікарня № 4 Дніпровської міської ради»;

відділенні фізичної та реабілітаційної медицини КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології Закарпатської обласної ради»;

Центрі реабілітації Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка;

нейрореабілітаційному відділенні КНП «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня».

Фахівці з центрів досконалості також обов’язково продовжуватимуть безперервний професійний розвиток.

Varosh,

Фото: ОКЦНН

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