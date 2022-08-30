Лікарні Закарпаття поділять на кластери. Що це означає

Лікарні Закарпаття поділять на надкластерні, кластерні та загальні. Поділ цей відбудеться в рамках інфраструктурної реформи охорони здоров’я, — пояснив Varosh директор департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний. Поділ передбачає об’єднання мережі лікарень однієї області до одного госпітального округу, тобто території, в межах якої має бути забезпечено доступ до якісної і повноцінної медичної допомоги, яка має надаватись постійно.

Рівні лікарень: надкластерний – лікарні, в яких є ресурси та технології для надання медичної допомоги у найбільш складних або рідкісних випадках захворювань; кластерний – багатопрофільні лікарні в межах госпітального округу, які мають забезпечити потребу населення в лікуванні найбільш поширених захворювань; загальний – багатопрофільні лікарні, які обслуговують населення територіальної громади або декількох громад. Вони забезпечують базові напрями лікування та у разі потреби спрямовують хворих до кластерних та надкластерних лікарень.

Відповідно до змін закарпатський госпітальний округ налічуватиме 14 медичних закладів: 2 лікарні будуть визначені як надкластерні, ще 5 стануть кластерними, 7 – загальними.

— Крім того лишається первинка, екстренка та інші лікарні, — сказав Анатолій Пшеничний. — В загальних лікарнях надаватимуться 6-11 послуг: пологи, педіатрія, інфекція тощо. Кластерні лікарні прийматимуть ускладнені пологи, інфаркти, інсульти. І 2 надкластерні будуть. Крім того будуть однопрофільні надкластерні заклади — Центр легеневих хвороб, інфекційна, кардіологічна, тощо.

Загальні лікарні будуть у Перечині, Іршаві, Сваляві, Воловці, Берегові, Міжгір’ї, Рахові. Кластерні — Ужгородська міська лікарня, Мукачівська районна лікарня, Тячів, Виноградів і Хуст. Вони мають надавати більш як 13 сервісів. І 2 надкластерні — обласна дитяча та обласна доросла лікарні.

За словами Анатолія Пшеничного, фактично всі наявні міські та районні лікарні поділили по кластеризації. Наприклад у Міжгірському районі з інфарктом знають, що треба везти в Хуст. Так само в Хуст везуть з кесаревим розтином. Там є неонатологія, підготовлені спеціалісти, відповідне обладнання і там надаватимуться всі необхідні послуги. Екстренка, за словами Пшеничного, вже давно працює екстериторіально. І хоча цей поділ має бути затверджений кабміном у 2023 році, лікарні практично вже функціонують переважно за цією системою.

— Оснащення в цих лікарнях теж має бути відповідне: кожна лікарня матиме обладнання, яка має бути згідно з послугами, які вона надає, — пояснив директор департаменту. — Наразі лікарні ним поступово забезпечуються, Міністерство охорони здоров’я централізовано дообладнує їх: поступає ендоскопічне обладнання, УЗД, рентген, КТ, по інфаркту Хуст і кардіодиспансер вже давно успішно працюють. Планується встановлення ангеографів в області — тобто робота триває. Хоч війна, але реформування медицини не зупиняється.