До кінця 2024-го року McDonald`s планує відкрити заклад в Ужгороді

Загалом компанія хоче відкрили в Україні ще не менше 6 ресторанів.

Впродовж 2024 року McDonaldʼs планує відкрити заклади в Ужгороді та Чернівцях.

Про таке, зокрема, розповіла на пресбрифінгу CEO McDonaldʼs Ukraine Юлія Бадрітдінова, повідомляє Forbes.

«Ужгород та Чернівці – єдині обласні центри, де немає McDonaldʼs. Цьогоріч там відкриємося», – повідомила Юлія Бадрітдінова.

При цьому, жінка уточнила, що у 2024 році McDonaldʼs планує відкрити не менше 6 ресторанів по всій Україні.

Бадрітдінова розповіла, що у 2023 році на відкриття та оновлення існуючих ресторанів в Україні компанія інвестувала 1 млрд грн. За її словами, всі інвестиції українській підрозділ компанії отримав від головного офісу.

Торік у McDonaldʼs Ukraine було 85 млн візитів – це 70% відвідувачів від довоєнного показника і 7 млн клієнтів на місяць, повідомила Бадрітдінова.

З початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2024 року McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого 2022 року. За кілька місяців потому компанія почала відновлювати роботу своїх ресторанів в Україні.

Станом на березень 2024 року мережа McDonald’s в Україні налічує понад 100 ресторанів у 24 містах.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram