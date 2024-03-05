Детективна комедія з убивством: у муздрамтеатрі покажуть другу прем’єру за місяць

27 березня – в Міжнародний день театру — Закарпатський музично-драматичний театр представить прем’єру “8 люблячих жінок”. Вистава, поставлена за п’єсою відомого французького драматурга Робера Тома, буде другою прем’єрою театру за місяць.

“У великому маєтку із потужною брамою живе велика “дружня” сім’я, у якій кожен готовий зруйнувати іншу людину за будь-яку ціну, аби просто отримати любов, — анонсують виставу в театрі. — Ця історія – детектив, сповнений абсурду і вишуканого гумору. Ключ до розгадки – вже у її руках. Але хто з них – та сама “вона”?”

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Сценічну версію п’єси, постановку та музичне оформлення вистави підготував київський режисер Віталій Семенцов. З 96 сторінок оригінальної п’єси Робера Тома він зробив 42 сторінки.

— Зупинився саме на цій виставі, щоб залучити чимбільше актрис, — пояснив він Varosh. — Робер Тома поєднав детективні історії з бульварним театром. Заміське шале під Парижем мільйонера, перед Різдвом збирається вся родина, усе засипано снігом, хтось зламав ворота, собаки отруєні, телефонні кабелі обрізані, а господар знайдений з ножем у спині — класика детективного жанру. Виходить, що вбивця — хтось із 8 присутніх у домі “люблячих” жінок, і в кожної з них виявляється свій скелет у шафі. Виставу я просто переписав, тому що там багато сцен, які “не грали”.

Режисер пояснив: переписав п’єсу, тому що вона має бути написана з точки зору сьогоднішнього дня.

— Мені треба було позбутися вбивства, щоб його не було, але щоб воно було! По суті там є всі кліше, які зустрічаються в детективах і всі вони зібрані в цій п’єсі, — каже Віталій Семенцов. — І весь цей абсурд вийшов дуже смішний.

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У п’єсі виписані всі вікові характеристики для актрис — від Заслуженої артистки України Наталі Засухіної до наймолодших актрис, які грають дівчаток. У виставі грають також Наталя Немеш-Фечо, Катерина Якубик-Гамага, Олена Моргаєва-Бабуа, Лора Волковська, Діана Вишнева, Яна Богомолова та Елеонора Ліпунова. Виставу поставили за 18 репетицій на сцені (за необхідного мінімуму 40 репетицій).

Квитки на виставу можна придбати в касі театру та за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh,

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