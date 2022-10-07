В Закарпатському муздрамтеатрі стартує 77 театральний сезон: що нового пропонують глядачам

У неділю, 9 жовтня, Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв відкриває 77 театральний сезон. Відкриває прем’єрою вистави, містичним детективом Дона Нігро “Привиди маєтку Рейвенскрофт” у постановці Михайла Фіщенка.

— Відкриваємо сезон з відчуттям тривоги, — розповів Varosh директор театру Василь Марюхнич. — Семеро наших працівників тепер на фронті, з них четверо — провідні актори і це не могло не позначитися на нашому репертуарі.

Мала сцена драмтеатру на реконструкції: нове світло, звук та мультикультурний фестиваль у майбутньому

Стосовно новинок, то театр започаткував, і планує й надалі проводити театральні перформанси, присвячені життю та діяльності закарпатських літераторів, лауреатів премії ім. Т.Шевченка. Нещодавно відбувся такий перформанс, присвячений пам’яті Дмитра Креміня. 30 жовтня в театрі готують перформанс, присвячений пам’яті Петра Скунця.

За словами Василя Марюхнича, сезон обіцяє бути цікавим як для дорослого, так і для дитячого глядача. Водночас у театрі триває підготовка до реконструкції Малої сцени, придбали світлове та звукове обладнання.

— Після проходження тендерних процедур буде здійснено ремонт приміщення та інстальовано придбане обладнання, — пояснив Василь Васильович. — Робота з реконструкції відбувається в рамках проєкту по реалізації спільного українсько-румунського ґрантового проєкту за участю співфінансування з обласного бюджету. Обладнання придбане на рівні сучасних світових зразків.

Театр із Маріуполя презентує прем’єру вистави про Стуса в Ужгороді

Віднедавна колектив театру ділить сцену з акторами Донецького обласного академічного драматичного театру з Маріуполя. Василь Марюхнич сказав, що домовилися з виконувачкою обов’язків директора театру Людмилою Колосович також і про “копродукцію” в плані акторів, що є абсолютно логічно, виходячи з подій, які склалися.

Varosh