Закарпатський муздрамтеатр зустріне березень прем’єрою вистави “Інша” від режисера з Івано-Франківська

Нову виставу в театрі підготували у співпраці з режисером з Івано-Франківська Тарасом Бенюком.

Над новою виставою «Інша» у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі працювали впродовж півтора місяця. В ній залучено 4 акторів – директор театру Рудольф Дзуринець, актори Дар’я Горшкова, Олександр Рибчинський та Маргарита Савенко.

В основу вистави «Інша» покладено мотиви п’єси американського драматурга Ніла Лабюта. Дія спектаклю відбувається у Нью-Йорку. П’єса – про любов, початково автор визначає її як мелодраму. Однак, як розповів під час пресконференція в Ужгороді режисер-постановник вистави Тарас Бенюк, ужгородський театральний глядач під час перегляду зможе побачити: «це не тільки мелодрама: тут є і драма, і комедія, тут є і мюзикл».

Так, під час вистави актори виконують пісні американської естради, знову ж таки, англійською мовою. Зазначають, що такий досвід для них усіх – вперше. Залучені у виставі й артисти балету, у виконанні яких можна буде побачити пластичні номери.

Сама вистава – динамічна, з частою та швидкою зміною декорацій і локацій. А її відкритий фінал залишає для глядача поле для роздумів та рефлексій.

Як каже режисер вистави Тарас Бенюк, «Інша» – про зміни. І там кожний побачить себе. Я впевнений, що глядачі вийдуть після прем’єри з аналізом. І у кожного він буде іншим».

Загалом початок весни у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі відзначиться ще двома прем’єрами: окрім вистави «Інша», до Міжнародного дня театру 27 березня тут також покажуть виставу, створену у співпраці з київським режисером Віталієм Семенцовим. А на початок квітня запланована прем’єра спектаклю, який поставив режисер-постановник Закарпатського муздрамтеатру Михайло Фіщенко.

Прем’єра вистави «Інша» відбудеться у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі 1 та 3 березня о 18:00.

Квитки – в касі театру або за посиланням: https://concert.ua/uk/event/insha.

Varosh,

Фото надані Закарпатським обласним музично-драматичним театром

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