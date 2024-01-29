“Доставляли ще стільці в глядацький зал”. 8 аншлагів за січень мав Закарпатський муздрамтеатр

Впродовж січня актори Закарпатського музично-драматичного театру збирали аншлаги і навіть переаншлаги на різні вистави. Всі вони не нові, з діючого репертуару, однак глядач за ними вже встиг скучити, — пояснила Varosh заступниця директора з організації глядача Юлія Гелетей.

— Три переаншлаги, тобто ми ще доставляли стільці для глядачів, було на Великій сцені та 5 переаншлагів на малій сцені, включно з кінцем грудня, — розповіла Юлія Гелетей. — І ми щоразу доставляємо стільці в зал. І коли стільці вже закінчились, ми запрошували людей на цю виставу найближчим часом.

На новорічний марафон, який тривав у театрі з 6 грудня по 10 січня, на сцені грали по 2 вистави щодня і зал теж був повний щодня.

Аншлаги впродовж місяця зібрали вистави “Солодка помста” (прем’єра була в жовтні 2023), “Круті віражі”, Той, Що Відчиняє Двері”, “Some times, next year”, “Я чекаю на тебе, мій любий” та “Спадкоємець”.

Переаншлаг Юлія Гелетей пояснює в першу чергу новою політикою керування театром, адмініструванням, іншим репертуаром та налагодженою рекламою вистав.

— Дитячі афіші стали яскравими та цікавими. Крім того, в нас дуже багато глядачів, які повторно приходять на вистави, тому що скучили за ними. А квитки на вистави ми тепер розміщуємо за місяць до вистави. Усе це разом і спрацьовує на аншлаг, — пояснила Юлія Гелетей.

Водночас театр відновив свої гастролі по області, які ідуть щоразу з великим успіхом.

Нагадаємо, впродовж весни театр готує 6 прем’єр з 5 режисерами.

Varosh,

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