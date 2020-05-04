Як Чехія змогла зупинити коронавірус, у всякому разі поки що. Історія успіху

Почнемо з актуальної позитивної інформації. Чеська Республіка успішно справляється з епідемією Covid-19, а частка виявлених хворих у загальній кількості тестованих продовжує скорочуватися.

Пару днів уже прибуває менше сотні заражених за день. Понад 40% хворих на коронавірус уже одужали.

30 квітня міністр охорони здоров’я ЧР Адам Войтєх на прес-конференції заявив: «Кількість вилікуваних пацієнтів надалі збільшується. Вчора ми перейшли межу 3 000 вилікуваних, що вважаю за дуже позитивну новину. Ситуацію й надалі вирішуємо успішно і тому можемо з великою обережністю продовжувати повернення до нормального життя».

У першій половині квітня Інститут медичної інформації та статистики ЧР (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, https://www.uzis.cz/) прогнозував на кінець квітня 10000 хворих на Covid-19.

Завдяки запобіжним заходам Чехія має на 1 травня загальну кількість хворих за весь період епідемії 7689 осіб. Актуальна кількість заражених 4138 чол., вилікуваних – 3314, померлих – 237, госпіталізованих – 344. Але і попри позитивну тенденцію карантин, який мав закінчитися 30 квітня, продовжили ще до 17 травня, боячись другої хвилі епідемії через пом’якшення ряду обмежень.

Початок карантину

Чехія ввела карантин одна із перших в Європі. Перші 3 випадки появи захворювання на коронавірус в ЧР були зафіксовані 1 березня. Всі заражені перед тим побували в Італії.

Уряд відразу закрив школи і ВУЗи. Садочки спочатку залиши відкритими, але і вони швидко закрилися. Запобіжні міри вводилися поступово, день за днем. Але щоб дізнатися про них, потрібно було весь час слідкувати за новинами по телебаченню чи в Інтернеті (всю офіційну інформацію можна знайти на спеціально створеному сайті міністерства охорони здоров’я чи сайті уряду. Адже майже кожного дня появлялася нове обмеження. До речі, тепер це ставлять у вину уряду, що він не вжив всіх заходів для інформування населення. Багато чехів принципово не дивиться телебачення. Я протягом березня мала включений телевізор цілими днями, щоб бути в курсі ситуації.

Спочатку заборонили культурні і спортивні заходи, закрилися театри, бібліотеки. Заборонено було збиратися більше 30 чол. 12 березня уряд оголосив надзвичайну ситуацію. З цього дня закрили всі ресторани, бари і магазини, крім продуктових та будівельних. Залишилися працювати аптеки та заправки.

Як тільки про цю заборону чехи почули, відразу кинулися скуповувати продукти тривалого зберігання і не тільки. Такого ажіотажу продавці в Празі ще не бачили, змітали все.

Заспокоювання прем’єр-міністра Андрея Бабіша, що продуктів харчування є вдосталь, не дуже заспокоїло людей.

Всюди почали утворюватися черги. До відчинених аптек та крамниць впускали по пару людей, потрібно було дотримуватися безпечного відступу у 2 м. Вільно можна було потрапити хіба що у супермаркети і то тільки з 10.00 год., оскільки з 8.00 до 10.00 вхід був виключно для осіб старших 65 років. У будівельні магазини могли потрапити лише представники юридичних осіб і підприємці із клієнтськими картами.

Після закриття більшості магазинів, чехи почали купувати товари через Інтернет з доставкою додому. Перехожих у столиці різко зменшилося. Громадський транспорт в Празі перевели на графік вихідного дня з більшими інтервалами. По Чехії стали скорочували кількість залізничних і автобусних сполучень, бо не стало кого возити.

Індивідуальні засоби захисту та обмеження пересування

Спочатку маски зобов’язали носити в громадському транспорті, а потім всюди поза домом. Оскільки їх катастрофічно не вистачало, роз’яснили, що закривати ніс і рот можна шарфами і хустками. Маски зникли з аптек ще наприкінці лютого, до появи коронавірусу в Чехії. Я спеціально зайшла в аптеку запитати про наявність масок, мені продавець відповіла, що їх нема і невідомо коли появляться. Чехи почали шити маски дома, для цього навіть дозволили відкрити магазини з тканинами. Відразу і там утворилися черги. Багато добровольців шило маски дома і приносило в аптеки та інші заклади, щоб їх роздавати людям. Були і такі, що шили і продавали маски.

Не вистачало масок не тільки простим чехам, але і лікарям, які вимушені були припиняти прийом пацієнтів через їх брак. Органи управління міських районів Праги, закумулювавши ресурси, почали безкоштовно роздавати громадянам маски та засоби дезінфекції. Маски та респіратори з’явилися в аптеках в середині квітня. Їх вартістю я була неприємно здивована: комплект з двох масок коштував 78 корун (курс крони до гривні 1 до 1,08), а двох респіраторів – 420.

Щоб обмежити поширення вірусу, надвір дозволено виходити тільки у нагальних випадках: на роботу, в магазин, аптеку чи до лікаря. Лікарні відмінили всі планові операції і візити, звертатися можна лише в крайніх випадках. За короткий термін відчутно збільшилася кількість місць для тестування на COVID-19, але і так всюди були черги. За направленням лікаря чи санепідемстанції тестування проводиться безкоштовно. Хто ж хоче переконатися у відсутності коронавірусу самостійно, повинні заплатити 2500 корун, це набагато дешевше, ніж у сусідній Австрії, де ця послуга коштує близько 4000 корун.

Економічна криза

За словами голови Чеського статистичного управління Марека Роїчка, чеська економіка зажила у зв’язку з пандемією коронавірусу і прийнятими мірами безпеки абсолютно безпрецедентний шок, а довіра підприємців і споживачів впала на історично низький рівень. Багато підприємців і малих фірм через закриття почали звільняти працівників. Призупинив роботу найбільший виробник автомобілів і роботодавець в ЧР «Шкода Авто». Уряд відразу розробив низку заходів на допомогу громадянам та бізнесу. Так, наприклад, підприємці могли взяти безвідсотковий кредит до 15 тис.корун, батькам, які вимушені залишитися дома з дітьми до 13 років, почали виплачувати допомогу у розмірі 60 % заробітку, відстрочили сплату іпотек, заборонено розривати договори оренди жила через несплату орендної плати і т.д.

Продукти харчування відчутно подорожчали. Постало питання про перегляд продуктової політики, адже багато продуктів на чеських полицях є привозними. Наприклад болгарський перець зараз коштує удвічі дорожче, ніж перед пандемією, – 129 корун за 1 кг.

Кордони

Спочатку Чехія заборонила в’їзд іноземцям з ризикових країн, де було багато хворих на Covid-19, а потім взагалі закрила свої кордони у зв’язку з пандемією за деякими винятками, наприклад для водіїв великовантажних автомобілів та медиків. Дозволено було повернення чеських громадян додому, а також виїзд іноземців на батьківщину спецтранспортом через скасування автобусного, залізничного та авіа- сполучення. До 28 березня з Чехії було евакуйовано понад п’ять тисяч громадян України повітряним та наземним шляхом. Іноземцям, які на час оголошення надзвичайного стану (12 березня) легально (тобто в них не завершився термін дії візи чи безвізу, дозволу на перебування тощо) перебували на території Чеської Республіки, дозволено залишатися в Чехії до завершення надзвичайного стану й виїхати з країни після його завершення.

З 27 квітня коло іноземців, що можуть за встановлених владою умов в’їхати до ЧР, розширилося на громадян ЄС, які приїздять з метою виконання економічної діяльності або як студенти вишів з країн ЄС. При поверненні до Чехії чеським громадянам та іноземцям, що мають дозвіл на постійне проживання в ЧР, за новими правилами потрібно пред’явити підтвердження про негативний тест на Covid-19 (не старше 4 днів) або піти на 14-денний карантин.

Дослідження колективного імунітету

23 квітня Мінохорони здоров’я розпочало дослідження колективного імунітету чеської популяції протиCovid-19. «Запускаємо унікальну студію колективного імунітету проти коронавірусу. Хочемо таким чином з’ясувати наскільки велика частина населення зустрілася з інфекцією або який імунітет мають різні вікові групи. Завдяки цьому краще зрозуміємо ситуацію і створимо прогноз розвитку», – заявив на прес-конференції міністр охорони здоров’я Адам Войтєх. Було заплановано за 7-8 днів отестувати 27 тис. чехів різних вікових груп, у тому числі дітей від 8 років і пристарілих до 89 років, які не мають на даний час ознак захворювання на covid-19. Було вибрано 4 географічні області: Прага (де найбільше хворих), Брно, Оломовц і Літомержиці. До них ще додалися Літовел і Унічов, де було багато хворих.

Охочих безкоштовно перевіритися виявилося так багато, що у перший же день вишикувалися довжелезні черги.

Тестування проводилося за допомогою так званих швидких тестів, які виявляли наявність антитіл проти нового коронавірусу в крові. Результат можна було отримати на місці через 30 хв.

В Оломовцькому краї навіть ввели попередню інтернет-реєстрацію, оскільки там тестування здійснювалося шляхом забору крові з вени, що вимагало більшого часу. Найбільше бажаючих було в Празі, де 26 квітня уже закінчили збір. Перші результати дослідження будуть відомі в середині травня. Детальну інформацію можна отримати на сайті https://covid-imunita.uzis.cz/

Розумний карантин

Одним із новітніх способів боротьби із коронавірусом став «розумний карантин» – система, що обмежує поширення хвороби COVID-19 за допомогою збирання інформації про пересування особи з мобільних телефонів. Його метою є у найкоротші строки попередити поширення епідемії шляхом знаходження потенційних заражених. Як це працює? Якщо у людини виявлять коронавірус, то з її дозволу мобільний оператор надає санепідемстанції дані про її пересування протягом останніх 5 днів. На основі цього робиться карта її контактів і обстежуються всі, хто спілкувався з хворим.

Система була запущена в кінці березня і протестована у трьох областях. Згоду на використання геолокаційних даних надало 98 % хворих. Чехія інспірувалася створенням розумного карантину у інших країн: Сінгапура, Південної Кореї та Ізраїлю.

Послаблення карантинних обмежень

У квітні уряд, бачачи позитивні тенденції у боротьбі з поширенням корона вірусу, почав прискорено послаблювати обмеження. Спочатку відкрили будівельні магазини і хоббімаркети, люди відразу ринулися на покупки, утворивши довжелезні черги. За 4 дні чехи потратили у цих магазинах 522 мільйони корун, що на 61 % більш, ніж минулого року. Потім відкрилися магазини одягу та взуття з площею до 2500 кв.м., крім тих, що у торгівельних центрах. Спочатку одяг приміряти було заборонено, але згодом вирішили таки відкрити примірочні кабінки і відправляти некуплений одяг після примірки до карантину на 24 год.

Розпочали роботу спортзали, фітнес-центри, автошколи, літні тераси барів, зоопарки і ботанічні сади, крім закритих павільйонів. Дозволені консультації у вишах та випускних класах шкіл. Розпочали тренування спортсмени. Уже можна відвідати бібліотеки, театри та кінотеатри. Але все це діє при умові проведення роз’яснювальної роботи серед клієнтів, дотримання 2-метрових відступів, наявності рукавичок та дезінфекції. Дозволено збиратися у групах до 10 чол. Дітям до 7 років дозволено надворі ходити без масок. Але і попри такі пом’якшення мало людей гуляє містом, вечором це особливо відчутно. Дитячі майданчики й надалі майже порожні.

Перукарні відкриються останніми, так що поки про зачіску можна тільки помріяти.

Оксана ЧУЖА, Прага

Оксана ЧУЖА – керуюча неприбуткової організації «Центр демократичного навчання» в Празі, на даний час перебуває у відпустці по догляду за дитиною