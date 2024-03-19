Спеціальний пересадковий поїзд №345/346 Чернівці – Чоп – Ужгород, який стикуватиметься з новим міжнародним маршрутом Прага – Чоп чеського залізничного оператора RegioJet запускає Укрзалізниця.

Потяг вирушатиме з Чернівців щоденно з 27 березня о 05:30, прямуватиме через Івано-Франківськ (08:13-08:27), Стрий (11:20-11:50), Мукачево (15:13-15:18), Чоп (16:28-16:57), прибуватиме до Ужгорода о 17:20. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода об 11:05, далі Чоп (11:28-12:03), Мукачево (13:00-13:10), Стрий (16:15-16:40), Івано-Франківськ (19:22-19:27), прибуття в Чернівці о 21:32.

Зупинки передбачені на станціях Батьово, Карпати, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия. Квитки на цей поїзд незабаром будуть доступні для придбання в застосунку та чат-ботах Укрзалізниці, на сайті, в касах вокзалів та на сайті перевізника, уточнили в УЗ.

Запуск потягу №345/346 Укрзалізниця анонсувала ще в листопаді 2023-го, щоправда, тоді його визначали як прямий Ужгород — Чернівці, що “курсуватиме щоденно та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську”.

Нагадаємо, чеський залізничний оператор RegioJet з 27 березня починає виконувати рейси за маршрутом Чоп-Прага.

Зоряна Попович, Varosh,

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