Із Ужгорода до Чернівців можна буде дістатися поїздом

В Укрзалізниці презентували новий графік руху поїздів на 2024 рік. У новому графіку – 14 нових рейсів, серед яких 3 – міжнародні.

Також новим графіком передбачено одразу кілька нових рейсів у напрямку Закарпаття. Зокрема, Ужгород отримає пряме залізничне сполучення з Чернівцями та Луцьком.

У наступному році в напрямку Закарпаття курсуватимуть такі нові поїзди:

№193/192 Кривий Ріг — Ясіня, що курсуватиме через день та вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами.

№345/346 Ужгород — Чернівці, що курсуватиме щоденно та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську.

№28/27 Київ — Мукачево, закладений у розкладі на пікові дати, поєднає столицю зі Славськом і Закарпаттям новим денним сполученням.

№145/146 Суми — Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття.

№365/366 Луцьк — Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою. А ще Львів отримає максимально зручне сполучення з гірською місцевістю.

№368/367 Луцьк — Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Мукачевом та Чопом.

Щоденними стануть у новому графіку поїзди, які мали успіх у попередньому графіку. Йдеться про рейси Запоріжжя-Ясіня, Запоріжжя-Солотвино та поїзд Луцьк-Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367.

Покращення графіків та маршрутів стосується цілої низки поїздів популярних гірських напрямків: поїзд Одеса-Рахів отримав більш зручне вечірнє відправлення з Одеси о 18:20 замість 14:02, а маршрут поїзда Київ-Ворохта буде подовжено до станції Ясіня, звідки починаються популярні рейси в гори, повідомляють в Укрзалізниці.

Varosh,

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.