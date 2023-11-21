Із Ужгорода до Чернівців можна буде дістатися поїздом

В Укрзалізниці презентували новий графік руху поїздів на 2024 рік. У новому графіку – 14 нових рейсів, серед яких 3 – міжнародні.
Також новим графіком передбачено одразу кілька нових рейсів у напрямку Закарпаття. Зокрема, Ужгород отримає пряме залізничне сполучення з Чернівцями та Луцьком.
У наступному році в напрямку Закарпаття курсуватимуть такі нові поїзди:
Щоденними стануть у новому графіку поїзди, які мали успіх у попередньому графіку. Йдеться про рейси Запоріжжя-Ясіня, Запоріжжя-Солотвино та поїзд Луцьк-Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367.
Покращення графіків та маршрутів стосується цілої низки поїздів популярних гірських напрямків: поїзд Одеса-Рахів отримав більш зручне вечірнє відправлення з Одеси о 18:20 замість 14:02, а маршрут поїзда Київ-Ворохта буде подовжено до станції Ясіня, звідки починаються популярні рейси в гори, повідомляють в Укрзалізниці.
Varosh,
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