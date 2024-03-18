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Новини

З 27 березня починає курсувати прямий поїзд RegioJet сполученням Прага-Чоп

18 Березня 2024 159

Квитки вже доступні для бронювання на сайті перевізника.

Чеський залізничний оператор RegioJet з 27 березня починає виконувати рейси за маршрутом Чоп-Прага. 

Як повідомляється на офіційному сайті компанії RegioJet, потяг курсуватиме за маршрутом Прага-Кошиці-Чоп-Київ. Подорож від Праги до Києва триватиме приблизно 22 години.

Маршрут від Перемишля до Києва обслуговуватиметься крісельними вагонами.

У потязі будуть облаштовано спеціальні окремі спальні купе для жінок, які подорожують самі, а також для жінок з дітьми.

Час відправки та прибуття

Поїзд Чоп-Прага курсуватиме щодня за маршрутом Чоп- Кошиці-Попрад-Татри Штрба- Ліптовський Мікулаш-Ружомберок-Жиліна-Острава-Оломоуц-Пардубіце-Прага.

Із Праги поїзд відправлятиметься о 21:52, до Чопа прибуватиме о 10:35.

Із Чопа до Праги поїзд вирушатиме о 17:35 з прибуттям до столиці Чехії о 5:46.

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Вартіть квитків на поїзд RegioJet Чоп-Прага та як їх купити

Квитки на новий поїзд за маршрутом Чоп-Прага вже доступні для бронювання на сайті перевізника.

Ціна квитків стартує від 18.9 євро в другому (сидячому класі) та від 39.9 євро – за квиток у чотиримісному купе. Викупити все купе можна за 224 євро. У вартість квитка включені снеки, вода, кава/чай та сніданок, повідомляє Lowcost.ua.

RegioJet — чеська залізнична пасажирська компанія зі штаб-квартирою в місті Брно.

Компанія головним чином діє в Чехії та Словаччині, на сайті компанії можна також придбати квитки на автобусні, залізничні та комбіновані маршрути територією Угорщини, Австрії, Німеччини.

З 2018 року, частково в співпраці з українськими партнерами, здійснює рейси з України до Словаччини та Чехії.

Тетяна Кашуба, Varosh

Фото з сайту lowcost.ua

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