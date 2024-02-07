Від березня із закарпатського Чопа можна буде дістатися до Праги поїздом RegioJet

Чеський залізничний оператор RegioJet почне виконувати рейси за маршрутом Чоп-Прага відповідно до контракту з АТ «Укрзалізниця».

Найближчим часом розпочне курсування поїзд за маршрутом Прага-Кошиці-Чоп. Попередньо йдеться про те, що поїзд чеський оператор RegioJet запустить у березні поточного року.

“З RegioGet уже укладено контракт, зараз узгоджуються останні технічні питання. Очікуємо, що поїзд Чоп-Прага почне курсувати в березні”, – розповів у коментарі інформаційному агентству Інтерфакс-Україна голова правління “Укрзалізниці” Євген Лященко.

Раніше йшлося про те, що згаданий поїзд мав розпочати курсування у листопаді минулого року.

Поїзд Чоп-Прага матиме три вагони на 140 місць: 80 – у спальних вагонах, 60 – у вагонах із місцями для сидіння. Вагони з Чопа будуть у складі поїзда Прага-Кошиці, що загалом складається з 18 вагонів.

Квиток на потяг коштуватиме близько 25 євро. У вартість входитиме безкоштовна вода, кава, доступ до Wi-Fi. Пасажири будуть забезпечені сніданком і вечерею.

Час у дорозі становитиме 13,5 годин, з урахуванням паспортного контролю на кордоні зі Словаччиною.

RegioJet — чеська залізнична пасажирська компанія зі штаб-квартирою в місті Брно.

Компанія головним чином діє в Чехії та Словаччині, на сайті компанії можна також придбати квитки на автобусні, залізничні та комбіновані маршрути територією Угорщини, Австрії, Німеччини.

З 2018 року, частково в співпраці з українськими партнерами, здійснює рейси з України до Словаччини та Чехії.

Varosh

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