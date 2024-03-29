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Через рясні опади сталися зсуви ґрунту в кількох населених пунктах Рахівщини

29 Березня 2024 15

Через перезволоження ґрунтів внаслідок рясних опадів на Закарпатті стався зсув ґрунту в кількох населених пунктах Рахівського району.

Як повідомляють у Закарпатській ОВА, руйнування природного характеру трапилися в селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня.

Повторний зсув зафіксували в Карпатському біосферному заповіднику неподалік гори Стіг та курорту Драгобрат. Силами та засобами філій ДП „Ліси України“, заповідника та територіальної громади проводиться розчистка, аби відкрити проїзд у цьому напрямку.

Внаслідок сходження ґрунтів руйнувань зазнали лісові дороги та автодорога державного значення Н-09 Мукачево- Рахів-Івано-Франківськ-Львів.

У с. Лазещина Рахівського району через підмив підпірної стінки зруйновано частину дорожнього полотна.

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На місцях працюють відповідні служби, фахівці встановлюють масштаби руйнувань.

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залучають необхідну техніку й інші ресурси.

Загрози життю і здоров’ю місцевих мешканців немає.

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Рясні опади спричинили зсуви ґрунту в кількох населе

Varosh

Фото Закарпатської ОВА

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