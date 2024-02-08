Зсув опорної стіни автошляху національного значення стався на Рахівщині

Зсув опорної кам’яної стінки автомобільного шляху національного значення Н-09 стався сьогодні на Рахівщині в районі села Лазещина. через зсув опорної стіни частково обмежено рух транспорту — проїзд здійснюється однією смугою, а для транспорту, вага якого перевищує 10 тонн — заборонено. В обласній Нацполіції Varosh пояснили: аби виїхати з області, водіям краще скористатися іншими дорогами.

Попередньо причиною пошкодження берегового укріплення називають ускладнені погодні умови — надмірні дощі та зливи.

У Службі відновлення і розвитку інфраструктури у Закарпатській області Varosh сказали: наразі ведуться перемовини з підрядником про відновлення пошкодженої частини дороги. Там також додали: через опади сьогодні незначний зсув стався на дорозі Р-21, біля села Вовкове на Хустщині.

Varosh,

Фото ГУ Національної поліції в Закарпатській області

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