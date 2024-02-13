Черговий зсув ґрунту на Закарпатті пошкодив тисячі різновікових ялин

Зсув ґрунту стався 9-10 лютого у Лопушанському лісництві Ясінянського лісомисливського господарства.

Як розповів у коментарі Varosh директор філії «Ясінянське лісомисливське господарство» Державного підприємства «Ліси України» Іван Романюк, зсув ґрунту стався внаслідок тривалих дощів.

За попередніми даними, площа зсуву становить 11,5 га, довжина – 850 м, ширина – від 80 до 120 м.

«В результаті зсуву були пошкоджені ялинові різновікові насадження, це і 15-річні, і 57-річні дерева, ліс зійшов різний. На тій ділянці ґрунт нестійкий до зсувів, є стрімкий нахил приблизно 25%», – розповів Іван Романюк.

Загрози населенню через зсув ґрунту немає, позаяк надзвичайна ситуація сталася у лісовому фонді, уточнив Іван Романюк. Так само немає загрози перекриття річки – зсув знаходиться далеко від русла річки.

На місці події лісова охорона здійснює цілодобове чергування з метою відстеження ситуації. Наразі зсув ґрунту припинився. Утім сьогодні у районі знову розпочався незначний дощ.

«Зараз про якісь заходи з ліквідації поки не йдеться, треба, щоби припинилися опади та стабілізувалася ситуація. Але дерев пошкоджено дійсно багато, лік іде на тисячі: на 1 га лісу може зростати 5-7 тисяч 15-річних дерев», – розповів Іван Романюк.

Це вже другий зсув ґрунту на Закарпатті за останні тижні. 26 січня подібний зсув у Мокрянському лісгоспі на Тячівщині так само пошкодив сотні дерев.

Тоді через тривалі рясні опади відбулося розм’якшення ґрунтів і підняття рівнів води у річках. Відтак лісівники зафіксували проходження зсувних процесів ґрунту із деревостанами.

Станом на 1 лютого тодішній зсув ще тривав.

Varosh,

Фото: Карпатський лісовий офіс

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