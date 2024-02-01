Зсув ґрунту, що вже пошкодив сотні дерев і змінив русло ріки на Закарпатті, триває

Зсувні процеси досі тривають на Тячівщині. Як повідомляють у ДП “Ліси України”, наразі площа зсуву на Закарпатті становить 11,2 га. Як повідомляв Varosh, зсув ґрунту стався на території Мокрянського лісгоспу 26 січня. Внаслідок зсуву ґрунту на Закарпатті пошкоджено сотні дерев Тоді через тривалі рясні опади відбулося розм’якшення ґрунтів і підняття рівнів води у річках. Відтак лісівники зафіксували проходження зсувних процесів ґрунту із деревостанами.

Наразі земля, яка зсунулась вниз, вже змінила русло місцевої річки, перекрила великий шмат лісової дороги, а також пошкодила електромережеві стовпи.

Проте, як зазначають лісівники, нищівний процес на Тячівщині ще триватиме, адже ґрунт дуже вологий.