Актори-переселенці театру “УЖіК” везуть “Короля Ліра” на батьківщину Шекспіра

Актори з Театру-студії переселенців “УЖіК” 14-15 червня їдуть до Великобританії, щоб у місті, де народився Вільям Шекспір — Стретфорд-на-Ейвоні — представити свою виставу “Король Лір”. Зі слів продюсерки театру-студії Юлії Єгорової, їдуть на запрошення Королівського Шекспірівського театру RSC, з яким домовлялися про гастролі ще торік.

В Україні цю виставу вже подивилися понад 3000 глядачів в Ужгороді, Мукачеві, Хусті, Києві, Тернополі, Львові та Івано-Франківську.

— Акторський склад у нас дещо змінився — головні 4 ролі виконують уже інші актори, теж, в основному, переселенці, — сказала Юлія Єгорова. — Короля Ліра грає Андрій Хомік з Ялти, Блазня — Оленка Аляб’єва, Регану грає Олена Перекотієнко, вона — мама трьох діток і двічі переселенка: Луганськ-Одеса, Одеса-Ужгород. І ужгородка Вікторія Люлько виконує роль Гонорильї. Тобто та сама роль залишилася тільки у Юлі Горєлкової, яка грає Корделію.

Крім того, театр тепер шукає ще 4 акторів для виконання ролей фігур у чорному. Наразі фігури в чорному — це Тетяна Голишевська та Геннадій Єшкунов.

Виставу, режисером якої є В’ячеслав Єгоров, у Стретфорд-на-Ейвоні гратимуть українською передусім для україномовної аудиторії та матимуть три постановки.

Про виставу “Король Лір” режисер Дмитро Грешко зняв документальний фільм «Король Лір: Як ми шукали любов під час війни», світова премʼєра якого відбулася в Лос-Анджелесі. Стрічка була представлена в Україні у рамках мандрівного кінофестивалю Docudays UA та подорожувала фестивалями по різних країнах світу.

Нагадаємо, театр-студія “УЖіК” уже поставив 3 вистави: “Король Лір”, “Чекаючи на Ґодо” та “Маклена Ґраса”. Загалом було 22 виступи на широку публіку.

Varosh,

Фото Сергія Денисенка

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