20-ий ювілейний Docudays офіційно розпочався в Ужгороді показом фільму про театр переселенців

Перший спеціальний фестивальний кінопоказ для студентів фільму «Друге дихання» українського режисера Максима Лукашова пройшов минулого тижня. Однак офіційне відкриття фестивалю Docudays UA відбулося напередодні: фестиваль стартував з перегляду та обговорення стрічки «Король Лір: як ми шукали любов під час війни» режисера Дмитра Гришка.

Як розповіла Varosh співорганізаторка 20-го Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA Марія Симкович, тема цьогорічного фестивалю – це образ майбутнього України: «те, що нам варто уявляти і починати втілювати в життя вже зараз, як по-справжньому модернізувати українські міста і зробити їх доступними, і як кожен із нас може допомогти відновленню України».

Тож і і проморолик, і цьогорічний дизайн фестивалю символічно відтворюють його основні меседжі: білий аркуш у рамці, на якому кожен може візуально відтворити своє бачення та образ майбутнього країни.

«На всіх заходах будемо в діалозі формулювати нову українську мрію», – додала Марія Симкович..

Відкриття фестивалю 21 листопада приурочили до Дня Гідності та Свободи. Стрічку обрали невипадково. Фільм «Король Лір: як ми шукали любов під час війни» є не лише стрічкою-відкриттям 20-го фестивалю Docudays UA. Але й уся знімальна група, яка працювала над фільмом, так чи інакше, приналежна до Ужгорода.

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«Автор ідеї – ужгородець, режисер – ужгородець, знімався фільм на базі ужгородського Палацу дітей та юнацтва. Навіть герої стрічки – переселенці, які на час зйомок проживали в ПАДІЮНі», – розповіла Марія Симкович.

На показ були запрошені герої фільму, автор ідеї В’ячеслав Єгоров, які після перегляду взяли участь в обговорення. Режисер Дмитро Гришко не зміг бути присутнім на заході, але записав відеозвернення до глядачів.

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Також під час заходу учасники провели флешмоб на підтримку українського правозахисника та журналіста, координатора та співзасновника проєкту “Без кордонів” Максима Буткевича. У червні 2022 року Максим Буткевич, будучи військовослужбовцем ЗСУ, потрапив у російський полон. Цьогоріч у березні «суди» на окупованих українських територіях засудили його до 13 років колонії. У серпні Максима Буткевича вивезли в невідомому напрямку, і з того часу про його долю нічого невідомо.

Загалом у межах фестивалю, який триватиме в Ужгороді до 19 грудня, покажуть 7 кінострічок. 5 із них українські: «Під крилом ночі», «Наша робосім’я», «89 днів» та «Друге дихання». 1 фестивальна стрічка під назвою «В Україні» знята польськими кіномитцями, ще 1 – «Оаза» – канадійською режисеркою.

Основними локаціями фестивалю стануть УжНУ, заклади освіти, а також освітній хаб Благодійного фонду Карітас.

Окрім показу фільмів, програмою фестивалю заплановано проведення низки правоосвітніх заходів. Цьогоріч вони будуть присвячені темам доступності міста та інклюзії. Перший із запланованих заходів відбудеться вже 24 листопада – громадська активістка, волонтерка Дзвінка Білоног проведе для всіх охочих відкриту екскурсію «Місто, доступне для людей». Старт – о 15:00 на площі Народній.

Також у межах фестивалю пройде семінар для освітян на тему «Індекс інклюзії в громаді: освітянський аспект», який буде присвячений темі специфіки роботи з дітьми з особливими потребами. Лекторкою на заході буде національна тренерка, експертка в сфері інклюзивної освіти, вчителька-дефектологиня Олена Воротинцева.

Крім того, до 1 грудня у рамках фестивалю триває прийом робіт на фотоконкурс «Моє місто майбутнього». За підсумками конкурсу 11 грудня відбудеться відкриття тематичної виставки на базі ПАДІЮНу

Varosh,

Фото Віталія Дячука, Ярослава Дюленка та надані організаторами фестивалю

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