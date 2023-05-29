“Вивчається доцільність розміщення вітряків”: на Перечинщині пояснили зняття ґрунту на полонині Руні

Державна екологічна інспекція спільно з представником ініціативної групи УжНУ на Перечинщині днями встановили, що на території гори Лютянська Голиця у масиві Полонинський хребет, було незаконне зняття ґрунтового покриву площею близько 350 кв. м без відповідної процедури. Про це написали на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

Під час перевірки встановили, що “на хребті полонини Руна повторно виявлено зняття ґрунтового покриву площею 290 кв. м. без відповідних дозвільних документів. Знову згадані порушення вчинила фірма, яка займається бізнесом пов’язаним з вітрогенерацією”, — кажуть в інспекції.

Екологиня Оксана Станкевич-Волосянчук на сторінці в соцмережі пояснила: “Площа зняття ґрунту під одну щоглу для вітряка становить 340 м кв. Але це не все: для неї ритимуть глибокий котлован, виймаючи до 2 тис. кубів ґрунту, заливаючи його бетоном. Для того, щоб вирити 1 котлован, залити його бетоном і змонтувати щоглу, необхідна робота 2-3-х одиниць важкої техніки — екскаватора, крана, вантажівок. Полонина Руна буде перетолочена і перекопана вздовж і поперек”.

— Ми можемо підтвердити, що наразі проводяться початкові роботи з вимірювання вітру на території Закарпатської області, — прокоментувала Varosh Ольга Поштак, заступниця директора зі зв’язків із громадськістю та інформаційної політики ТОВ “Френдлі Віндтехнолоджі”. — Це здійснює компанія, яка афілійована, пов’язана з нами. Вивчається доцільність розміщення вітряків на тій чи іншій місцевості. Підкреслю, що вітровимірювання здійснюється виключно на території тих громад, які дали дозвіл на розміщення обладнання та проведення таких заходів. Що стосується ситуації щодо виявлених порушень природоохоронного законодавства на полонині Руна, то зараз усі деталі з’ясовуються. Буде надано правовий аналіз. Запевняю, що усе буде вирішено у правовому полі.

Ольга Пошта наголосила: «Френдлі Віндтехнолоджі» — постачальник обладнання з вітрогенерації і сфера діяльності підприємства — виключно виробництво.

Нагадаємо, в Перечині триває створення спільної робочої групи з представниками громади, щоб вирішити усі незрозумілі питання, які виникають стосовно діяльності релокованого з Краматорська підприємства «Френдлі Віндтехнолоджі».

Varosh,

Фото: Державна екологічна інспекція

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