280 волонтерів з усієї України очищали Берег Закарпатського моря на черговому екопікніку

13-14 квітня на Закарпатті відбувся 23-й екопікнік ініціативи Chysto.de. Цього разу на Берег Закарпатського моря, аби очистити його від сміття, з’їхалося 280 волонтерів з різних куточків України, серед яких – близько 75 діток.
Темою заходу стало створення безпечного простору всередині та довкола – як для кожного особисто, так і для регіону та країни в цілому. Тож гостями екопікніка стали, серед інших, рятувальники краю, повідомляють в організації Chysto.de.
Під час спілкування з маленькими відвідувачами заходу рятувальники, зокрема, розповіли про шкоду для здоров’я людей та стану довкілля від спалювання трави та сміттєвих домішків в громадах. Говорили про небезпеку невідомих предметів, про те, яку небезпеку може представляти розбитий термометр і як із ним поводитися. Окрім того, дітлахи мали нагоду випробувати канатну переправу у повній екіпіровці, протестувати металошукач та створити райдугу за допомогою пожежного рукава.
На заході були присутні медики та представники лісгоспу. Запрошена екологиня розповіла про принципи компостування і чому воно важливе не лише у сільській місцевості, але й для мешканців міст.
Ресторація «Порядний газда» забезпечила учасників екопікніка гарячими стравами закарпатської кухні, а екологічна лавка «Зелена крамниця» – підготувала для малечі сюрпризи у вигляді листівок з переробленого паперу із насінням всередині: власноруч підписавши листівки привітаннями, діти одразу виготовили для мам подарунки до прийдешнього Дня матері.
Проведення екопікніка підтримала й організація Карітас Чеської Республіки в Україні, яка закрила основні витрати по мукачівському напрямку, саме тому мукачівців на 23-му заході було найбільше, розповіла представниця організації Катерина Сердечна.
“Єдність всіх структур та тісна співпраця з владою, бізнесом, громадянами є для нас основою у розв’язанні питання з захисту та збереження цієї території”, – зазначила співзасновниця Олена Жук.
У коментарі Varosh жінка розповіла, що ідеєю екопікніка була тема екології та збереження не лише зовнішнього, але й внутрішнього світу. Тож на захід запросили дружин полеглих у війні військовослужбовців – з тим, щоби вони могли переключитися, відчути підтримку та надихнутися природою під час спільних сесій із коучем.
«Ми шукали всередині себе ресурс, надихалися природою, і я вірю, що дівчата поїхали з Берега зовсім інакшими», – сказала Олена Жук.
Проблема із засміченням Берега Закарпатського моря й понині залишається актуальною, адже у прилеглих Колочавській та Синевирській громаді довгий час не налагоджений системний процес сортування та вивезення сміття, розповідає жінка. Окрім того, люди з прилеглих сіл часто звозять відходи до водосховища, а туристи, що навідуються сюди на відпочинок – залишають по собі сміття.
Тож наразі, розповіла Олена Жук, Chysto.de комунікує з лісниками можливість встановлення на території фотопасток, шлагбауму та інформаційних табличок, аби убезпечити ландшафтний заказник Берег Закарпатського моря від регулярного масштабного засмічення.
Ініціативу Chysto.de започаткували родина Жуків. Їхню історію можна побачити у документальній стрічці режисера Алана Бадоєва “Довга Доба”. Більше дізнатися про громадську організацію можна на її сайті чи в соціальних мережах.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото з Фейсбук-сторінок ГУ ДСНС у Закарпатськй області, Карітас Чеської Республіки в Україні та Олександра Михалчича
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