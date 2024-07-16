Лавиці та парклети встановлює група активістів у Мукачеві

П’ять лавиць у відпочинкових зонах Мукачева встановила група активістів. Нещодавно вони запустили проєкт, “Бенч Лавиці”, в якому розповідають про нові ініціативи, які покращуватимуть благоустрій міста. Андрій Луца та Володимир Сичугов розповіли Varosh, що плани у них амбітні, проте почали вони з простого — встановили кілька лавичок на набережній Латориці та парклетів на вулицях міста.

Як троє архітекторів за кошти мукачівців створили біля річки зону відпочинку

— Щоб не їздити по австріям, то маємо таку амбітну мету — створити “Австрію” дома, — каже Андрій Луца. — Ми подумали, що в місті не дуже розкрита тема річки, мало місць, де можна спокійно споглядати красу Латориці, тому вирішили встановити на набережній кілька зручних лавиць.

Лавиці мукачівці виготовляють власноруч: у команді є фахівці по роботі з металом, деревом, тому закуповують матеріали, а проєктують і виготовляють самі. Кошти на такі проєкти донатять самі мукачівці.

— Також у нас є проєкти виготовлення і встановлення парклетів за рахунок кількох паркувальних місць. Тобто забираємо кілька паркомісць і робимо там тераси для кав’ярень. Вже маємо один такий успішний проєкт, вже роки 4 він стоїть і тепер за кілька тижнів з’явиться ще один такий схожий простір: замість 4 паркувальних місць — парклети для 20 людей.

Андрій Луца каже: ці їхні невеличкі проєкти направлені на покращення благоустрою міста. Мукачівці долучаються до їхньої компанії, тому проєкти ставатимуть різноманітнішими та масштабнішими.

У Мукачеві «стару трикотажку» перетворюють у громадський простір

Зазвичай проекти здійснюються за донати мукачівців, та нещодавно Лавиці команда встановила за власний кошт, а зібрані гроші планують порахувати на потреби війська.

До команди входять архітектори, дизайнери, інженери, конструктори Андрій Луца, Олександр Лозовий, Дмитро Крученюк, Олександр Коверняга, Володимир Сичугов та Денис Павлишинець, які поступово втілюють свої плани в життя. Відтак, ще до початку повномасштабного вторгнення команда розробила концепт громадських вбиралень.

Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Андрієм Луцою

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