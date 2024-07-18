Температуру на сонці і в тіні вимірювали на вулицях Ужгорода

ГО “ФОРЗА” вийшла на вулиці Ужгорода з тепловізором, щоб виміряти температуру повітря на сонці та в тіні. Заміри проводили в обідній час-пік — з 13:30 до 14:30 на відрізку Слов’янська-Київська набережні та пл. Б. Хмельницького в Ужгороді.

Зрештою, отримали результати: асфальт на сонці — 59,2° С, у тіні — 34,5° С; бруківка на сонці — 57,3° С, у тіні — 41,4° С; стовбур дерева на сонці (переважно кроноване) — 62,1° С, у тіні — 32,7° С; лавиця на сонці — 66,8° С, у тіні — 36,3° С. Рекордним 70,5° С виявилося покриття скейт-майданчика на пл. Б.Хмельницького, біля якого завжди повно дітей, а поруч немає затінку.

— Ми вимірювали температуру в тіні дерев, тінь від будинків до уваги не брали, — сказала Varosh керівниця ГО Леся Лойко. — Такий експеримент був нашою ініціативою і отримані цифри говорять самі за себе. Говорять про те, наскільки дерева важливі в урбаністичному просторі. Свого часу американські вчені робили подібні заміри і прийшли до висновку, що не просто парки чи алеї охолоджують повітря, а також поодинокі дерева додають прохолоди. Адже найкоротша тінь дерева десь така, як і його висота, але коли тінь подовжується, то 15-метрове дерево може давати тінь до 60 метрів.

Чому в тіні прохолодніше?

Рослини самі себе охолоджують, випаровуючи воду, і таким чином охолоджують і повітря довкола, — пояснила Varosh екологиня Оксана Станкевич-Волосянчук. Це дуже добре видно саме під час такого експерименту, вимірюючи температуру на сонці і в тіні рослин.

— Скошені газони працюють значно гірше, тому що скошена трава, менша площа випаровування, проглядається ґрунт. Оптимальний варіант міських газонів — газони з різнотрав’я. Вони гарні, охолоджують повітря, естетичні, тому що там весь час щось цвіте, і їх потрібно скошувати тільки восени, — пояснила вона.

В місті складніша ситуація, ніж будь-де, тому що там значно більше поверхонь, які активно нагріваються на сонці. Їхні поверхні можуть сягати навіть +60-70° С. Однак, навіть якщо людина стане біля зеленого фасаду — покритого плющем чи озелененого іншим чином — то вона відразу відчує прохолоду.

— Тому якщо ми садимо більше рослин, то вони нам охолоджують повітря і не дають нагріватися загальній атмосфері, — сказала Оксана Станекевич-Волосянчук.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки ГО “ФОРЗА” у Фейсбуці

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