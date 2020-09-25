4 гастролокації, які відкрилися в Ужгороді у вересні

Розповідаємо про чотири нові гастрономічні заклади, які запрацювали в Ужгороді у вересні 2020-го. Це не є класичні кафе, а, наприклад, крамниця-кав’ярня або ж альтанка. І всі вони – різноформатні. Морські, солодкі, кавові, закарпатські. До речі, згадайте, які локації відкривалися у червні та липні. І заплануйте собі, що скуштувати цими вихідними.

Mollusca bar

Морепродукти, коктейлі, набережна.

Новий концептуальний заклад на площі Пушкіна, 3. Формат напівзакритої тераси, м’які лимонні канапи, краєвид набережної і річки, розкішні зелені вазони повсюди, а кульмінація в інтер’єрі – спокусливі морепродукти на кризі. Устриці, мідії, креветки – за демократичними цінами. А ще хот-доги. І просекко та коктейлі морем. Ціни – до 100 гривень. Наприклад, щедра порція очищених мідій у томатному соусі – 49 грн, келих просекко – 39 грн.

І хоч багато хто не поїхав цьогоріч на море, зате море приїхало до нас.

Simple.cafe.store

Кава, десерти, атмосфера.

В одному просторі поєдналися кав’ярня і крамниця стильного домашнього декору. Маленький світлий заклад у провулку “Гірчичне зерно”. У приміщенні – чотири високі стільці для маленької компанії чи двох пар – за вузькою стійкою з вазонами, біля панорамного вікна. Та в цьому є свій шарм. Тераса – два компактні столики.

Тут варять добру каву класу спешіалті, а ще подають щедрі макаруни. Персонал – чуйний. Адже ми попросили лимон до кави. Його не було, проте працівниця одразу ж придбала, аби подати улюблену цитрусову каву.

Альтанка на Виноградній горі

Виноград, гори, історія.

18 вересня в Ужгороді презентували Виноградну гору, про яку ми розповідали тут. На ній розташувалася білосніжна лаконічна альтанка у прованському настрої. А довкола – виноград і гори. І усамітнення від бурхливого міста. Наразі вона працює за попереднім замовленням для невеликих компаній чи приватних івентів. Бронювати локацію і меню можете в ресторані Кілікія, що поруч із альтанкою.

Conomania

Трдельник, конопіца, ностальгія.

Ностальгуєте за трдельніком? У Словаччині і Чехії. Чи кюртош колачем в Угорщині. Тепер ця неймовірно затишна здоба – в центрі Ужгорода, в провулку “Гірчичне зерно”. Є різноманітні варіації: з фруктами, ягодами, вершками, шоколадом, морозивом, мигдалевими пластівцями. Що завгодно! Обирайте готові мікси або ж додайте інгредієнти за своїм смаком.

Тут також готують конопіцу. Піцу в конусі з тіста, так! Звичайне тісто для піци зі спеціями формується в конус, у який додається чимало начинки. До речі, більше, ніж для звичайної піци. Таку піцу комфортно брати з собою і смакувати під час прогулянки.

Евеліна Гурницька, Varosh