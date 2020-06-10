Три кафе, які ось-ось відкриються в Ужгороді

Літо – 2020 подарує Ужгороду нові заклади. Наразі розповімо про три, тим паче два з них у форматі тераси відчиняються цієї суботи, 13 червня. А ще погляньте наш матеріал про тераси, де ви, можливо, ще не бували.

Необістро Food Corner

Спершу – погана новина. Рестопаб “Пожарка” зачинився. Зате відкривається Необістро Food Corner, де готуватиме шеф-кухар Пожарки Віктор Євич. Локація – стоянка “Дастору”. Формат – швидка, проте висока кухня, з-під ножа, на ваших очах, немов перформанс. Меню – бургери, салати, креветки, лангустини й мідії.

Відкриття: 13 червня. Більше новин про відкриття Необістро Food Corner – у фейсбуці й інстаграмі.

Grill Dvir

На площі Театральній відкриється затишний дворик з італійською душею, проте з потужним м’ясним меню від легендарного Бетяра – Едгара Петі. Формат кухні – BBQ & Grill. Витримані яловичі стейки Рібай, Нью-Йорк, Філе-міньон, Т-боун, Ковбой, свинні та курячі стейки, чорногорські ковбаски чевапі, плескавіце, справжні барбекю-ребра з камадо і комбо-сети.

Старт – 13 червня увечері. Готує Бетяр, грає Чаламада, розповідає Федір Шандор. Це буде відкрита вечірка, але кількість місць обмежена, тому бронюйте, стежте за Grill Dvir у фейсбуці та інстаграмі.

Кухня. Гастрономічний бутик

Маємо новини і про Кухню. Вона буде іншою, у новому місці, з величезною терасою, з мальовничим краєвидом. Наразі це весь спойлер. :)) Відкриється влітку, можливо, навіть наприкінці червня. Стежте за соцмережами закладу.

Наші гастрономічні історії:

Varosh

Головне фото: зі сторінки Grill Dvir у фейсбуці.