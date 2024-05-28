Франківець Ярема Стецик в Ужгороді: про гори, “Петрос”, “Пенсію” та особисту відповідальність

У березні в Ужгород навідався музичний гурт «Пенсія». Гурт цей незвичайний: він не має сталого складу учасників, вони міняються від виступу до виступу. Та й концертів у класичному розумінні гурт не дає – кожний новий його виступ є цілковитою імпровізацією, в яку активно залучають відвідувачів.

Засновник проєкту «Пенсія» – відомий франківський художник і музикант Ярема Стецик. У день концерту незадовго до виступу гурту – Varosh зустрівся з митцем, аби поговорити про яскраві різнобарвні гори на полотнах Яреми як центральну вісь його творчості. Про волонтерський проєкт «Петрос», названий за йменням гордої закарпатської гори. Про потребу в налагодженні містків між сусідами – Закарпаттям та Прикарпаттям. І, звісно, про «Пенсію».

Гори та стосунки як основи основ

– Ось це картина «Чорногора» за мотивами пісні Васі Club-а, – показує в телефоні фото картини Ярема Стецик на початку зустрічі.

На полотні на білому тлі – різнокольорові рядки зі згаданої пісні, що утворюють цілісну картину. Ця робота – одна із близько 200, створених Яремою за останні 10 років. Всі вони мають одну центральну тему – гори, і всіх їх митець творить безпосередньо в горах.

– Весь живопис, який маю, він гірський. Хоч малюю на будь-яку тему і будь-які сюжети на замовлення, на будь-якій площині: на стіні чи стелі (Ярема також займається художнім розписом інтер’єрів – ред.). Я народився в Івано-Франківську, свого часу пішов у гори, і частина мого серця залишилась там назавжди.

У горах, скажімо так, “трачу” полотна: тягну їх з собою, влітку беру фарби, взимку намагаюся з ними не ходити, бо це додаткова вага в наплічнику. Наприклад, на одну з робіт у мене пішло 49 тюбиків. Тож взимку маркером роблю ескіз у горах, а вже доробляю в майстерні.

Гуцули не люблять, як я відтворюю гори, вони їх на картинах не впізнають, нервуються. Часто підозріло реагують, коли бачать, що несу полотно: воно чорне, люди не одразу розуміють, що це. Думають, раптом, то якась сонячна панель, яку я зараз поставлю десь біля чужого городу? Але то лише поки не роззнайомимося: щойно починаємо спілкуватися, будувати діалог, я пояснюю, що це таке й навіщо, і все стає на свої місця.

– За 10 років малювання «з натури» вже всі гори сходжені?

Та ні, я багато де не був, до речі, з закарпатської сторони. Лише минулого року он на Боржаву вийшов, як би це сумно не звучало. Це фантастичне місце, неймовірна локація.

– Знаєте про історію з планами встановлення вітряків на Боржавському хребті?

Так, звісно чув, це дуже сильна медійна історія. Треба розуміти, що якщо вітряки там і з’являться, це буде лише наша відповідальність: їх же не умовні американці чи росіяни будуватимуть. Наші люди будуть це робити: хтось буде приймати рішення, хтось підписуватиме дозволи, хтось будуватиме – це все про нас.

Ми можемо бути проти, але це як у родині: уявіть, що ми всі – одна родина, і хтось із її членів вирішив, що ось це буде по-ґаздівськи. Такі зіткнення вирішуються лише всередині, між собою, у спілкуванні, це лише стосункова штука – наскільки один іншого любить і готовий іншого чути.

Часто, коли люди з міста приїжджають “двіжувати” у село, де плануються такі проєкти, місцеві нарікають, що їм самим вирішувати, як жити і що робити на своїй землі. І воно так і є: справді, ми не жили на тій землі, не працювали з нею століттями, не входили в ті побутові стосунки. Бо нам цікавіше було тусити, умовно, в Ужгороді, з усіма благами міста. В часи економічної скрути ми не приїздили, наприклад, в Пилипець, не залишали там гроші, не працювали й не закладали тяглу дружбу з місцевими. Тому ми теж маємо відповідальність за ці втрачені стосунки.

Те саме й у відносинах на інших рівнях, як от між Ужгородом і Франківськом. Я в Ужгороді десь 5 років уже не був. І у Франківську ужгородців майже не зустрічав. Ми з Франківська по своїй лінії частіше дивимося у Львів, Тернопіль, Київ, а Ужгород минаємо. І це погано, бо ми, наче ті звірі у зоопарку – кожен по своїх клітках, кожен у своїй бульбашці, не перетинаємось і не прокладаємо містки між собою. А це дуже погано, бо ми ж найближчі сусіди. Ми б мали спілкуватися, обмінюватися. Ми говоримо однією мовою, у нас одні й ті самі болі й радості. Нам всім треба над цим працювати, і справа не лише у поїзді (між Івано-Франківськом і Ужгородом довгі роки не було прямого залізничного сполучення – ред.), це все від нас, від людей залежить.

– Щодо ставлення одне до одного: зараз багато людей живуть із власним болем, але при цьому продовжують завдавати болю іншим…

Це природні реакції: коли той, на кого варто було б спрямувати агресію, недосяжний, «спустити пар» можна на своїх, які поруч. І знову повертаємося до того, що треба налагоджувати стосунки. Треба розуміти, що там, де є стосунки, завжди є місце і для конфліктів, це нормально. Найгірше, коли конфлікт, який виникає, замовчується, ігнорується і на позір його, начебто, й немає.

Скажімо, між франківцями й ужгородцями я якихось конфліктів і не пригадаю, бо їм і не було звідки взятися: ми не маємо стосунків. А з львів’янами ми такі стосунки маємо: вони подорожують до нас, ми до них. То буває, й іскри між нами пролітають: там, де є тертя, завжди виникають іскри. Але в цьому й головне: природні стосунки завжди в перспективі дають спільні плоди.

Петрос: сильна складна гора і волонтерська ініціатива

Нещодавно Ярема Стецик, разом із дружиною Наталею та їхньою кумою і подругою Наталкою Найдою, заснували в Івано-Франківську волонтерську ініціативу «Петрос». Щотижня вони влаштовують у шпиталях для поранених військових творчі майстерки та заняття зі стрільби з лука.

Ярема й Наталя Стецики втратили на війні сина Юрка. Згодом у блокноті сина серед записів знайшли фразу «Люди вилазять і з густішого». У пам’ять про сина подружжя створило серію футболок і худі з цим надписом, назвавши її «Антидепресанти від Юрка». Кошти від продажу футболок та худі направляють на пошиття адаптивного одягу для поранених військових. Згодом ініціатива розширилася іншими напрямками роботи з пораненими – так і виник «Петрос».

Наталя Стецик

– Ми назвали проєкт Петрос, бо це красива гора, сильна і складна, як і кожен із нас. Цієї зими, до речі, я й не вийшов на Петрос: ми дійшли до Жандармів і розвернулися – погода була хороша, але лід не пробивався навіть кішками. Я йшов з полотном, хотів малювати, але потім вже намалював гору знизу.

Волонтерська ініціатива «Петрос» – невеличка, і теж уся побудована на стосунках. Ми від себе хочемо якось прислужитися і бути корисними ветеранам, які приходять з війська і йдуть або на реабілітацію, або лежать у лікарнях. Шукаємо шляхи контактувати з ними.

Маємо кілька інструментів: пробуємо пропонувати їм ходити в гори, проводимо майстерки. Але треба розуміти, що головне в цьому всьому – просте людське спілкування: ми приходимо на визначену годину в лікарню, влаштовуємо заняття, наприклад, зі створення виробів зі шкіри, і, працюючи, весь час балакаємо, по 2-3 години, коли як виходить.

Все починалося з виробництва адаптивного одягу для поранених – шорти, штани, все на липучках. Частина одягу йде в лікарні, частина – на фронт на стабілізаційні пункти. Але навіть в Івано-Франківську потреба дуже велика: добре, якщо ми покриваємо хоча би 20%.

Одним із потужних втілених Яремою проєктів став зимовий вихід в Карпати, щоб зазнімкувати на засніжених схилах портрети захисників. Самі вони, перебуваючи на фронті, можливості вибратися у гірський похід позбавлені.

– Ми взяли фотографії знайомих, друзів, хто або зараз служить, або, на жаль, загинули. Вийшли на Кукул і там через проєктор транслювали ці світлини на засніжений схил Говерли і фотографували процес. Потім зроблені фото відправляли бійцям на фронт чи родичам загиблих. Це дивовижно, коли посеред засніженої Говерли змальовується фото солдата, яке потім він отримає десь у Донецькій області. Ти не можеш зірвати людину з фронту, але коли вона бачить себе на світлині на заході сонця з видом на Говерлу, то ніби занурюється в атмосферу.

Викричатись з «Пенсією»

Свого часу Ярема Стецик був одним із музикантів гурту «Перкалаба». Опісля зібрав власний колектив – «Перкалабські придатки». А з 2015 року грає та влаштовує «сеанси» музичної та співочої реабілітації у складі гурту «Пенсія».

«Пенсія», як і все у житті Яреми – також про стосунки, про наведення мостів, про комунікацію та про ще один спосіб зняти напругу й тривожність, «викричавши» їх у піснях. Гурт не має сталого визначеного складу: його музикантами та учасниками на кожному наступному концерті стають люди, які на нього і приходять.

– Хто прийшов – той і «Пенсія». Ми зустрічаємося безпосередньо перед концертом, всі отримують акорди й музичну партитуру. Це такий інтерактив і залучення в процес публіки, можна сказати лабораторія, і щоразу вона інакша, адже кожний приходить зі своїм настроєм і своїми установками.

На початку, зазвичай, важко йде, бо це теж про стосунки і довіру. Людина, що приходить, може, й послухала б «Червону руту», але сенс у тому, щоб співати цю «Червону руту» разом. Ми люди, які прийшли до людей. Коли нарешті в довіру входиш, діалог налагоджується, в процесі витворюється дуже гарний музичний колектив, часто навіть кращий від звичних ансамблів, які готуються і проводять репетиції.

Всі концерти «Пенсії» сповнені несподіванки. Кожен відчуває, що він «включений» і має вагу, люди розкриваються, і в цьому теж багато терапевтичного. «Пенсія» дозволяє виспівати, викричати навіть те, що ти не можеш сам собі сказати. Наприкінці ми всі стаємо одним цілим, і переживши цей момент, потім значно менше шансів через щось посваритися. Тобто, і це також – про зв’язки і спільність.

Колись українці як народ взагалі часто й багато співали. З часом культура загального співу втратилася: як у селах, так і в містах – я давно вже не чув, аби хтось десь у дворі просто співав під гітару. Зараз, до всього, ми ще й усі під гнітом, мовляв: як можна радіти, коли країна у війні. Із «Пенсії» зараз 11 музикантів у війську, на різних ділянках фронту. Тож можна розуміти, з яким серцем, часто – через силу – ми все це робимо.

– Думаєте, у людей культури та мистецтва більше відповідальності перед суспільством?

Мені здається, що стільки ж, скільки і в економістів чи нафтовиків. Так, ми обрали шлях мистецтва і ми більше «видимі», якась відповідальність на нас точно є. Але умовні нафтовики й економісти, які сидять по кабінетах, потім виходять, наприклад, на Боржаву, щоб встановити там вітряки. Або вчителька у школі, яка точно має більший вплив на майбутнє, ніж той же митець: у неї вже за замовчуванням є свій «фан-клуб» із 30 учнів, а ще й плюс їхні родини.

Звісно, що кожен, хто творить змісти, мусить обирати, чи він іде в добро, чи у зло. Але я б не вішав усю відповідальність на людей мистецтва: якщо Сергій Жадан лихословить, це не означає, що ти теж мусиш це робити. Кожен ухвалює рішення за себе і живе своє життя, кожен має нести свою відповідальність. Бо наше завтра – це наш спільний клопіт.

– Весь час нашої розмови, про що б ми не говорили, щоразу повертаємося до теми стосунків і відповідальності…

А ми насправді лише про це і маємо говорити. Зараз довкола надмір розмов про прірву між нами, про непорозуміння. Це дуже дратує. Бо прірва, навіть якщо і з’являється, ширшає якраз через брак спілкування. А ще – через страх незнання, який підсилюється і закільцьовується: ти розумієш, що не розумієш людину, через це боїшся її, боїшся з нею говорити. Не спілкуючись, боїшся сильніше і ще більше боїшся говорити, і все – коло замкнулося. Це наростає, наче снігова куля. Але ж хтось нарешті має вже це зламати. Людина створена для того, аби бути з іншими людьми. І в процесі цього буття має щось творити.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з соцмереж Яреми Стецика

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