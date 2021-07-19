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В Ужгороді презентували аудіовізуальний маршрут історичними пам’ятками чеського періоду

19 Липня 2021 219

Міст Масарика, Рафанда, жандармське командування Підкарпатської Русі, Дім народного здоров’я, Земський уряд. На прикладі цих перших п’яти об’єктів із 30-ти проєкту «Чеський спадок в Ужгороді» мешканцям міста продемонстрували, як працює аудіогід. Користуватися ним дуже просто: відкриваєш лінк і Google Maps прокладає маршрут до локацій Ужгорода чехословацького періоду. Зупиняєшся біля визначених будівель, ще раз тиснеш на покликання і читаєш або слухаєш коротку довідку про історію об’єкта. Можна обрати українську або чеську мови і водночас розглядати ілюстрації.

«Чеський спадок в Ужгороді» – це українсько-чеський науково-популярний проєкт, покликаний актуалізувати чеську історико-культурну спадщину як органічну частину сучасного міського ландшафту Ужгорода. Організатор – ужгородське представництво Чеського центру у Києві. Над створенням маршруту працювала команда фахівців: науковці, історики, перекладачі, ілюстратори, технічні розробники.

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— Головна місія цього проєкту – показати гостям і місцевим жителям прекрасну спадщину, яка залишилася в нас із минулого століття. Адже це унікальні архітектурні будівлі, які заслуговують на увагу і збереження. Ужгород є воротами України в Європу. Перетинаючи кордон, чеські туристи зможуть не тільки відразу вирушати в гори, а й затриматися в місті, прогулятися вулицями, дізнатися про його дивовижну історію, – пояснює координаторка проєкту Любов Павлишин.

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На презентацію аудіомаршруту приїхала керівниця Чеського центру у Києві Радка Рубіліна. Вона зізналася, що гостюючи в Ужгороді та проходячи історичними кварталами, завжди почувається тут наче вдома. Адже переважну більшість споруд та кварталів проєктували відомі чеські архітектори, які розробляли концепцію містобудування і в себе на батьківщині.

— Я дуже люблю приїздити до Ужгорода. Попри те, що в Чехії таких історичних будівель більше, проте багато з них вже не мають свого первісного вигляду. Багато перебудованих. Це для мене болюча рана. Тому я би дуже хотіла, щоб Ужгород зумів зберегти унікальний спадок, який йому залишила Чеська держава. Це було би чудово, – емоційно зауважує Радка Рубіліна після презентації, стоячи на площі біля будівлі колишнього Земського уряду (тепер це Закарпатська обласна рада і адміністрація).

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Мандруючи містом за допомогою аудіогіду, розумієш, що сучасникам залишився направду дивовижний чеський спадок. Коли в 1919 році Підкарпатська Русь приєдналася до Чехословаччини, Ужгород мав стати центром автономії. І тоді держава, на чолі з тодішнім президентом Томашем Гаррігом Масариком, виділила великі кошти на розбудову міста. Велике будівництво велося швидкими темпами, проте настільки якісно, що навіть зараз будівлі є зручними для людей.

— У Чехословацькій Республіці, на чолі з Масариком, вдалося реалізувати утопію про більш-менш ідеальне суспільство. Звичайно, з недоліками, і я про них знаю. Але я аналізую історію міжвоєнної Європи і розумію, що більш демократичної держави на Закарпатті, можливо, і не було, – розповідає співавторка просвітницького урбаністичного проєкту «Uzhhorod Modernism» Ліна Дєгтярьова.

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Ліна спільно з Олегом Олашиним понад 6 років займаються науковим дослідженням архітектури Ужгорода і радо відгукнулися на пропозицію написати історичні довідки для маршруту «Чеський спадок в Ужгороді». Задача полягала в тому, аби доповнити відомі факти, які дослідники знайшли в Берегівському національному архіві чи в онлайн-архівах, і оформити все так, щоб усім користувачам було цікаво читати й слухати гід. Важливо було науково підтверджені факти загорнути в популярний формат.

— На мою думку, головна особливість чехословацької архітектури полягає в тому, що через архітектуру й урбаністичне планування саме державного фінансування, ми відчуваємо максимальний гуманізм. Тут людина завжди на першому місці. Це простежується і в близькості проєктування житлових будівель до адміністративних, і в тому, яка увага приділяється таким деталям, як мозаїчні хідники, і, в першу чергу, гігієні, ідеальному освітленню в приміщеннях – все це працює на людину. Це гуманізм номер один, – розмірковує Ліна.

Її колега по проєкту Олег Олашин каже, що досліджувати тему ужгородського модернізму не набридає, оскільки вона дарує все нові й нові знахідки. Результатом аудіовізуального маршруту задоволений і покладає на нього великі надії.

— Мені здається, що це чи не перша така праця, зроблена на основі історичних досліджень. Тобто це науково-популярна екскурсія. Найголовнішим значенням її є те, що всі ми знаємо, яким є в Ужгороді стан зі збереження архітектури. Більш глибше відкриття такої інформації дозволить зберегти ці будівлі, розкрити їх цінність і в подальшому зберегти для наших нащадків, – каже Олег.

Ще один автор довідок – історик Павло Худіш. Науковці розділили між собою об’єкти, про які писали, і таким чином кожен міг лаконічно подати свій матеріал, намагаючись вміститись у заявлені 1800 знаків.

Візуальну частину проєкту виконала дизайнерка-ілюстраторка Дарина Задорожна. До команди розробників вона потрапила за рекомендацією викладача, в якого готувала свою дипломну роботу, навчаючись в Закарпатській академії мистецтв. Тема стосувалася якраз чеської архітектури і головною персоною був Томаш Гарріг Масарик. Організатори залучили Дарину до роботи з підготовки авторської діджитал-ілюстрації, надали список об’єктів, архівні світлини та забезпечили повну свободу в роботі.

— Для мене це також було дослідженням, тому що важко було малювати те, що збереглося тільки в чорно-білому форматі. А також сумно було бачити, як зараз все змінюється не в кращий бік, – поділилася враженнями Дарина.

Наразі до маршруту ввійшли 30 об’єктів чеської історико-культурної спадщини Ужгорода. До кожного з них підготовлені інформаційні історичні довідки, авторські ілюстрації, архівні світлини та аудіогід.

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Організатори кажуть, що це перший етап проєкту. У планах – додати до маршруту інші будівлі чехословацької забудови Ужгорода, а затим і інших міст Закарпаття – Хуста, Мукачева, Рахова. Також планується подати матеріал англійською мовою.

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Вмикайте Google Maps – і вперед на прогулянку – тисніть сюди.

Також знайти маршрут «Чеський спадок в Ужгороді» можна за покликанням, яке розміщене на сайті проєкту та сторінці у фейсбуці:

Дуже рекомендуємо скористатися аудіомаршрутом та поринути в цікаву подорож історією міжвоєнного Ужгорода чеської доби!

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Карл Смутко

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# архітектура ужгорода # подорожі # Чеський центр # Чехословаччина

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