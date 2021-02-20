Україна – Чехія: В Ужгороді відкрили аудиторію Масарика та запустять аудіовізуальні маршрути про чеську історію міста

17 лютого в УжНУ, в приміщенні Археологічного музею ім. У.Балагурі відбулося підписання угоди про культурне і наукове співробітництво між Чеським центром в Україні та УжНУ. Чеський центр представляли докторка філософії Радка Рубіліна, очільниця центру в м. Київ при посольстві Чеської Республіки в Україні, з регіональною менеджеркою Чеського центру в м. Київ Євгенією Нестерович, та координаторка представництва Чеського центру в Ужгороді, доцентка кафедри туризму УжНУ Любов Павлишин. Відкрив захід декан історичного факультету Іван Вовканич.

Пані Радка Рубіліна зауважила: “Чеський культурний центр в Україні має аж десять регіональних представництв і плідно працює в регіонах. Центр створено, аби презентувати чеську культуру, підтримувати культурні та наукові зв’язки між Україною і Чеською Республікою. За сприяння центру відкрито аудиторію Томаша Масарика, для якої закуплено книги з історії Чехії, що охоплюють період від Карла Четвертого до розділу Чехословаччини. Наступний, міжнародний науково-популярний проект конкретно стосується м. Ужгорода і об’єднує в собі архітектуру, історію і туризм”.

Проект передбачає розробку аудіовізуальних маршрутів Ужгорода доби Першої Чехословацької Республіки, тематичних листівок, мап. Також інформація буде присутня у віртуальному просторі в форматі аудіо-довідок чеською і українською мовами, котрі стануть доступними через безкоштовні додатки, туристичні центри та QR-коди на об’єктах історичної спадщини.

Ініціатором проекту виступає представництво Чеського Центру в Ужгороді та науковці УжНУ. Також, метою проекту є зберегти, зафіксувати інформацію про історичні архітектурні об’єкти міста, що в перспективі може допомогти внесенню їх до Світової спадщини ЮНЕСКО.

Ініціатор проекту: представництво Чеського центру в Ужгороді

Партнери проекту: Фонд Віза (Україна, Ужгород), Край Височина (Чеська Республіка), Національний архів (Чеська Республіка), Uzhhorod Modernism (Україна, Ужгород), Інтернет-видання Varosh (Україна)

У проекті працюватимуть наступні науковці: Україна — Ужгородський національний університет: к.і.н. Любов Павлишин, к.і.н. Павло Худіш, аспірантки Ліна Дєгтярьова, Олег Олашин. Чеська Республіка — Національний архів, доктор філософії Давід Гудебні.

Текст та фото: Карл Смутко, Varosh