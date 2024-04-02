Від книг про дорослішання — до манги та класики: що читають закарпатські діти

Для чверті дітей в Україні читання є улюбленим заняттям. Це з’ясувалося під час дослідження, яке в 2023 році замовив Український інститут книги. Багатьох із них до цього привчили батьки та вчителі. І так, при цьому дослідники відзначили, що діти розрізняють “привчання” і “примус”.

Сьогодні, 2 квітня світ відзначає Міжнародний день дитячої книги. Дату обрали недарма, адже саме в цей день народився великий казкар Ганс Крістіан Андерсен.

Varosh поцікавився у дітей Закарпаття, що вони читають і які книги люблять.

Олег, 11 років, Ужгород — серія книг “Коти-Вояки”

Коти-Вояки — серія пригодницьких романів-фентез, створена британськими письменницями під загальним псевдонімом Ерін Гантер.

Головні герої книги — клани диких котів. Вони намагаються захистити свою територію і своє життя. Дні цих котів сповнені неймовірних пригод та пристрастей.

Під час перекладу тексту українською для опису загального устрою котячих кланів та громадянства їхніх членів використали термінологію Національної скаутської організації України “Пласт”.

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Ліда, 10 років, Мукачево

“Наразі в мене є ТОП-3 книги, які я перечитала із захопленням, — говорить Ліда. — Отож, першим у моєму рейтингу є “Джуді Муді” авторки Меган МакМакдоналд (цю серію я навіть перечитала кілька разів). Це історія про дівчинку-школярку, яка розповідає про все, що відбувається з нею та навколо неї, дуже просто і щиро. Інколи я себе порівнюю з головною героїнею (особливо тим, що в нас обох часто змінюється настрій). У мене, як і в неї, є маленький братик, і ми намагаємося знайти спільну мову. Мені б дуже хотілося, аби в нашому класі було таке ж порозуміння і така система освіти, як описується у творі: більше практики зі спокійним поясненням (як у моєї класної керівниці — вчительки географії) і менше заучування.

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Другою за рейтингом книгою у моєму списку є “Пенні Пеппер” Ульріке Райленс. Історія про 10-річну дівчинку, її подружок і їхні неймовірні детективні пригоди — все у русі та загадковості. Хоча мушу зізнатися, найбільше у цих книгах мене зацікавило оформлення: такого поєднання тексту, різноманіття шрифтів та малюнків я ще не зустрічала!

І власне, остання книга з того, що мене захоплює тепер, — це те, що я зараз почала читати. Моя мама обожнює читати і звісно, що в нас дуже багато книг. Мене зацікавила поличка з її книгами, і я почала розпитувати про кожну. Коли ми дійшли до книг з назвою “Міфологія”, “Іліада” Гомера, мене заінтригували ці назви, і мама порадила мені розпочати з “Міфології” — і знаєте, це була добра порада. Хоч інколи мені дещо незрозуміло, проте дуже цікаво читати про пригоди і різні уявлення про світ, які були. Якщо я щось не розумію, то мама завжди намагається мені пояснити. Тут майже немає ілюстрацій, однак я ж вже дорослішаю, і моя уява працює на текст, який я прочитала.

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Паралельно, я, звісно, читаю шкільний матеріал (зізнаюсь чесно — дається мені нелегко), але ще одним моїм захопленням є читанням посібників для дівчат “Як я дорослішаю”.

Ярослав, 9 років, Ужгород — серія книг “Щоденник слабака”

«Щоденник слабака» — це серія художніх книг, написаних американським автором і карикатуристом Джеффом Кінні. Всі головні книги — це щоденники головного героя Грега Гефлі. Як і годиться для щоденника підлітка, книги наповнені простими малюнками щоденних пригод.

Марія, 10 років, Ужгород — серія книг про Гільду авторства Люка Пірсона

“Гільда” — цикл британських графічних романів для дітей, неодноразово відзначений нагородами. Дія романів відбувається у фантастичному світі, схожому на Скандинавію кінця XX століття. Тут відчувається атмосфера скандинавського фольклору та історій про Мумі-тролів. Головна героїня — маленька дівчинка. У перших двох книгах вона разом із мамою живе у будиночку на рівнині, оточеній горами та лісом, а потім вони переїжджають у місто Тролещина. Світ Гільди населяють звичайні люди та фантастичні створіння: тролі, велетні, ельфи та привиди.

Марк, 5 років, Ужгород — “Груффало”, “Кротик і всі-всі-всі”

Ви точно впізнали кротика! Перший мультфільм Зденека Мілера вийшов ще в 1957 році, і з того часу з його героєм познайомилося вже багато поколінь дітей. Книга “Кротик і всі-всі-всі” теж розповідає про пригоди улюбленого персонажа. Але на відміну від мультика, де герої обмежувалися вигуками, у книзі вони мають репліки.

Ще одна з найулюбленіших книжок Марка — “Ґруффало. Весняними та літніми стежками”. Це стікербук, який пропонує дітям захоплюючу подорож в світ природи, весни та літа, у веселій компанії з улюбленим персонажем — Ґруффало. Ця книга сприяє пізнаванню навколишнього світу, розвиває у дітей любов до природи та вчить їх розглядати деталі.

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Тут є багато наліпок, на яких зображені рослини, тварини та інші елементи природи. Завдяки ним діти можуть вигадувати свої пригоди для Ґруффало та його друзів, розмістивши їх на сторінках книги. У книзі також є багато завданнь, ігор і фактів про природу.

Олівія, 3 роки, Ужгород — “Груфалятко”, казки та книжки про клімат і тіло

“Ґруффало-батько сказав, що маленька Груффалятко не повинна ходити в глибокий темний ліс. Але в одну дику і вітряну ніч дитина Ґруффало не слухається попереджень свого батька і йде в сніг. Зрештою, Груффалятко впевнена, що Великої Страшної Кровожерної Мишари насправді не існує. Але чи так це? Ґруффалятко вже не зовсім в цьому впевнена, коли бачить в лісі тінь дуже великої, страшної істоти”, — йдеться в описі до книжки.

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“У книжці “Груфалятко” Олівії сподобалась історія про велику злу мишу. В принципі, їй подобаються книжки, де є різні пазлики, віконечка. Це для менших дітей, але їй подобається, — говорить мама дівчинки Олена. — Також любить історії про мишеня Тіма, у нас їх декілька різних. Вони базуються на життєвих історіях, щоб якісь ситуації з життя дитині пояснити.”

“Бабусині казочки” – дуже гарні і добрі.

Книжка про клімат має багато віконечок, які можна відкривати. Просто і досить доступно розписано, як формується клімат — це їй сподобалось. А ще “Усе про тіло”, тут теж є дуже прості відповіді на запитання, які у маленьких діток виникають про тіло”.

Михайло, 11 років, Мукачево. Прочитав всього Роальда Дала, і одна з його улюблених — «Матильда»

Першу книгу Роальд написав у 1966 році для своїх дітей і не збирався її публікувати, але родичі вмовили його віднести казкову повість до редакції — і мали рацію. Після цього з’явилися й інші, не менш успішні книги. У 1988 році «Матильду» визнали найкращою книгою для дітей. У виданнях використані малюнки Квентіна Блейка, найпопулярнішого англійського ілюстратора та володаря безлічі нагород, а також відомої української художниці Євгенії Гапчинської. «Матильда» — це історія про талановиту, не за роками розвинену, самотню дівчинку, яку не розуміють ні батьки, ні вчителі. Про дівчинку, яка вирішила перевиховати дорослих.

Мартін, 11 років, Ужгород — серія книг “Останні підлітки на землі”

“Джек Салліван — підліток у постапокаліптичному світі. Відтепер його орієнтири в житті змінилися: треба вижити. Прикінчити купу зомбі, монстрів та найголовнішого ворога — Бларга. Але щоб не закралися сумніви в героїзмі, Джек складає список подвигів. Поміж різних пришелепуватих ідей, є і серйозні! Знайти свого найкращого і єдиного друга Квінта та врятувати Джун дель Торо, яка, можливо, терпіти не може самого Джека Саллівана. Але яка різниця, адже йому вона неабияк подобається”, — йдеться в описі до першої книги з серії.

“Просто бути поруч і говорити: “Я з тобою!”: як почути дітей у час війни (ВІДЕО)

Ілюстрації Дугласа Холгейта додають книзі барвистості та динаміки, роблячи її схожою на комікс. У книзі також є багато цікавих фактів про зброю та історію світу.

Соня, 9 років, Ужгород — “Ательє чаклунських капелюхів”

«Ательє чаклунських капелюхів» — манґа (японські комікси) Камоме Шірахами, у котрій розповідається про життєві незгоди і становлення юної чарівниці. Наразі японською видано 12 томів манги, а українською перекладено 8.

Засновник “Моєї майстерні” Ігор Запорожець: “Моя місія — навчити дітей мислити логічно”

“Події розгортаються у альтернативному світі, сповненому магії. Головною героїнею манги є 12-річна дівчинка Коко. Вона змалку мріяла стати чарівницею, однак у цьому світі вважається, що хист до магії — це вроджений дар, Коко ж, на жаль, вродилась звичайним дитям. Проте дівчинка не переставала сподіватись на здійснення мрії і згодом випадково дізналася справжню таємницю магічного хисту. Доволі швидко необдумане застосування дівчам новоопанованої магії призвело до жахливої катастрофи, та разом з тим її магічний талант запримітив перехожий чарівник і взяв в учениці. Відтоді Коко разом зі співученицями постійно потрапляє в пригоди і халепи, підстроєні Крислатими Капелюхами, чаклунами-ренегатами”, — йдеться в описі до книги.

Трійнята Петро, Павло та Марічка, 15 років, Ужгород

“Павло прочитав Орвела “Колгосп тварин”. Ще зайшло всім “451° за Фаренгейтом”, — розповіла про вподобання дітей їхня мама Ольга. — Маруся нещодавно прочитала “Полюби себе”. Ще серед улюблених “Закохані в книжки не сплять”, “Якщо кохаєш, то залиш”, “Школа добра і зла”, “Пригоди в Парижі” та “Крадійка книжок”.

Софія, 12 років, Ужгород — “Чарівні істоти українського міфу”, “Хлопчик який плавав з піраньями”

Майже вся література, яку я читаю, — це твори, взяті зі шкільної програми. З останнього мені сподобалося “Чарівні істоти українського міфу” Дари Корній — це цікаві історії про міфічних істот, традиції та звичаї українців.

А ще сподобалася книга “Хлопчик який плавав з піраньями” Девіда Амонда. Вона пригодницька, і мені це до душі. А ще я проводила паралель між дядьком Ерні та людьми, які повинні були покинути свої домівки та роботу через війну. Далі виключно через інтерес до кінцівки та роздумів про справедливість та доброту в людях”.

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Під час спільного проєкту Українського інституту книги та книжкового фестивалю Kyiv Book Weekend “Найпопулярніші книжки 2023 року” виявилося, що найчастіше українським дітям купували дві українські книжки: “Малечі про інтимні речі” Юлії Ярмоленко зацікавила покупців п’яти майданчиків з шести, а “Тореадори з Васюківки” Всеволода Нестайка від А-ба-ба-га-ла-ма-га виявилися до смаку клієнтам чотирьох платформ.

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Сім книжок, про частину з яких згадували діти, потрапили в лідери трьох мережевих продавців:

“Гаррі Поттер і філософський камінь” Джоан Роулінг (А-ба-ба-га-ла-ма-га) “Джуді Муді” Меґан МакДоналд (Видавництво Старого Лева) “П’ять ночей із Фредді. Книга 1: Срібні очі” Скотт Коутон, Кіра Брід-Ріслі (Bookchef) “Пес на ім’я Мані або абетка грошей” Бодо Шефер (Видавництво Старого Лева) “Пригоди кота-детектива. Книга 1: Таємна місія Вінстона” Фрауке Шойнеманн (Bookchef) “Чарлі і шоколадна фабрика” Роальд Дал (А-ба-ба-га-ла-ма-га) “Як я дорослішаю. Посібник для дівчат” Аніта Найк (Книголав)

Завдяки книгам діти мають можливість подорожувати в просторі та часі тоді, коли хочуть — навіть коли в їхній країні війна і все навколо крихке та непевне. Адже, як казав Ернест Гемінґвей, усі хороші книги схожі в одному — коли ви дочитаєте їх до кінця, вам здається, що все це відбулося з вами, і так воно назавжди при вас залишиться: хороше і погане, захоплення, смуток, співчуття, люди і міста, і яка була погода.

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Катерина Майборода, Varosh

Фото надані батьками дітей

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