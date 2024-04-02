Дівчина з Ужгорода на власний день народження зібрала 25 тис. грн на книжки для шкільної бібліотеки

Книги вже закупили, днями їх відправлять в одну зі шкільних бібліотек у Сумах.

Ксенія Орлова – родом із Сум. Маючи давню мрію пожити в Ужгороді, на Закарпаття приїхала у період пандемії ковіду, а, полюбивши місто, залишилася тут жити.

Нещодавно під час розмови з рідними Ксенія почула історію про те, що шкільні бібліотеки в її рідному місті списують російські книжки, а натомість поповнити книжкові фонди українською літературою – не завжди мають можливість.

«Я дізналася, що одна зі шкіл списала аж 6 тисяч російських книжок, але замість списаних книг майже нічого нового для бібліотеки не видали. Мені розповіли це напередодні мого дня народження, і я вирішила, що було б дуже крутим подарунком зібрати трохи грошей і купити для бібліотеки хоча б десяток дійсно класних дитячих книг. Бо переконана, що з читання починається шлях до освіченості, люди, які люблять читати, мають неймовірну уяву, і часто живуть життя більш осмислено, ніж ті, що не читають», – розповіла у коментарі Varosh Ксенія Орлова.

Особливо важливим читання саме українською в Сумах, зазначає жінка, є ще й через давнє зумисне зросійщення міста. Тож вона розпитала через знайомих, що саме зараз читають діти, на яку літературу є попит, і у день свого народження запустила у соцмережах ініціативу: привітання зі святом коштами на закупівлю книг для шкільної бібліотеки.

«Рівно за добу вдалося зібрати неочікувано велику суму – 25 тисяч гривень. На ці гроші вдалось купити аж 97 класних книг! Купували їх за порадами друзів і знайомих, які мають дітей, і які охоче ділилися, яку саме літературу варто замовляти. Також купували літературу з нової програми, з того, чого ще немає в бібліотеці. Трохи орієнтувалася й на власний смак, бо сама книголюбка. Я хотіла, щоб обовʼязково були комікси, адже вони затягують до читання тих, хто читати не любить; книги про дорослішання, бо у нас і досі багато батьків соромляться говорити на такі теми з дітьми, книги про толерантність, булінг і як цьому протистояти. Замовили також і дитячі книги про війну, мальовані книги про нашу історію, і навіть одну книжка про пса Патрона», – з посмішкою розповіла Ксенія.

Нині акція, за її словами, досі живе своїм життям: друзі продовжують віддавати чи купувати нові дитячі книги, тож скільки вийде назбирати книжок у підсумку – зараз навіть важко сказати. Попередньо відомо, що точно 109 книг у такий спосіб вдалося закупити і зібрати.

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Днями замовлені на кошти з акції книги вже «приїдуть» у Суми. У шкільній бібліотеці їх візьмуть на баланс і надалі, за домовленістю з Ксенією, будуть відстежувати: які книги діти читатимуть найбільше.

«Вже у найближчий час з’ясуємо, чи актуальним був такий наш проєкт. Я щиро вірю, що – так. Бо ж куди ще втікати від нинішньої реальності, як не у літературу», – каже Ксенія Орлова.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Ксенією Орловою

Титульне фото: Barabooka

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