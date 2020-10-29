Як мукачівка Жанна Хома почала випускати дитячий інтерактивний журнал “Чарівний ліхтарик”

Нещодавно з’явився перший тираж першого номеру карпатського дитячого журналу “Чарівний ліхтарик”. Він для читання, писання, малювання, англійської, ігор, перегляду відео, слухання музики – насичений інтерактивом. Його редакторка – мукачівка Жанна Хома, дитяча письменниця, авторка книги “Маленькі історії Дарчика та Міккі”, вчителька. Вона розповідає Varosh про перший номер, ідею та зміст, про ентузіазм і плани друкованого видання у час тотальної діджіталізації.
Тексти до теми:
На Закарпатті не було власної дитячої періодики, так і виник задум створити щось своє.
Над продуктом працюють двоє людей. Жанна – ідейниця та головна редакторка. Вона продумовує концепцію, кожен номер, пише всі тексти, формулює ідеї, які візуально втілює дизайнерка Владислава Сойма. Наразі вона навчає ілюструванню ще одну дівчину – Ніку Балаж, яка, можливо, в майбутньому теж створюватиме малюнки.
Головні герої видання – з книги Жанни “Маленькі історії Дарчика та Міккі”.
“Чарівний ліхтарик” має 28 сторінок, постійні і нерегулярні рубрики.
Рубрики:
У грудні з’явиться рубрика “Дідусева майстерня”.
У першому номері є QR-код, який відкриває мультик до казки. У рубриці “Народна творчість” за QR-кодом можна послухати пісню. Цифровий контент – з ютуб-каналу проєкту “Чарівний ліхтарик”, який щомісяця оновлюватиметься.
Журнал додатково має 20 стікерів, з якими малеча може бавитися, гортаючи сторінки.
Нещодавно вийшов перший номер, 500 примірників. Періодичність – раз на місяць. Коштує 45 гривень, його наразі можна придбати в Мукачеві та Ужгороді. У Мукачеві – в книгарні “Всесвіт”, ТЦ “Щодня”, дитячому просторі “Чіґабіґа”, у мережі магазинів “Школяр”. В Ужгороді – в “Чарівному ліхтарику”.
Протягом листопада з’явиться змога оформити підписку через Укрпошту. Засновники проєкту сподіваються, що через Укрпошту журнал пошириться всією Україною і стане всеукраїнським. Наразі можна зробити передплату через сторінку у фейсбуці, тисніть сюди.
Водночас Жанна своїм проєктом намагається підтримати закарпатських авторів, які не мають де друкуватися. Для автора – це щастя, коли його текст з’являється у друкованому журналі.
Жанна з Владиславою наразі працюють на ентузіазмі. Друк в Ужгороді фінансує мукачівське ТОВ “Алліта”.
Евеліна Гурницька, Varosh