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Як мукачівка Жанна Хома почала випускати дитячий інтерактивний журнал “Чарівний ліхтарик”

29 Жовтня 2020 113

Нещодавно з’явився перший тираж першого номеру карпатського дитячого журналу “Чарівний ліхтарик”. Він для читання, писання, малювання, англійської, ігор, перегляду відео, слухання музики – насичений інтерактивом. Його редакторка – мукачівка Жанна Хома, дитяча письменниця, авторка книги “Маленькі історії Дарчика та Міккі”, вчителька. Вона розповідає Varosh про перший номер, ідею та зміст, про ентузіазм і плани друкованого видання у час тотальної діджіталізації.

Тексти до теми:

На Закарпатті не було власної дитячої періодики, так і виник задум створити щось своє.

«Я вже два роки пишу казки, друкуюся всюди по Україні – і у Львові, і в Харкові, Чернівцях і в Києві – там є багато різних журналів, періодики, а в нас, на Закарпатті, на жаль, не було. Тому виникла така ідея журналу “Чарівний ліхтарик”».

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Жанна Хома.

Над продуктом працюють двоє людей. Жанна – ідейниця та головна редакторка. Вона продумовує концепцію, кожен номер, пише всі тексти, формулює ідеї, які візуально втілює дизайнерка Владислава Сойма. Наразі вона навчає ілюструванню ще одну дівчину – Ніку Балаж, яка, можливо, в майбутньому теж створюватиме малюнки.

Головні герої видання – з книги Жанни “Маленькі історії Дарчика та Міккі”.

«Я вирішила перенести в журнал казкових Дарусика та Міккі, оскільки дітки їх уже полюбили. Дизайн загалом взятий з моєї книги “Маленькі історії Дарчика та Міккі”, яка вже стала мультиком».

“Чарівний ліхтарик” має 28 сторінок, постійні і нерегулярні рубрики.

Рубрики:


У грудні з’явиться рубрика “Дідусева майстерня”.

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У першому номері є QR-код, який відкриває мультик до казки. У рубриці “Народна творчість” за QR-кодом можна послухати пісню. Цифровий контент – з ютуб-каналу проєкту “Чарівний ліхтарик”, який щомісяця оновлюватиметься.

Журнал додатково має 20 стікерів, з якими малеча може бавитися, гортаючи сторінки.

«Чарівний ліхтарик – інтерактивний, оскільки можна читати, писати, вивчати напам’ять, слухати пісні, гратися з наліпками, можна робити все».

Нещодавно вийшов перший номер, 500 примірників. Періодичність – раз на місяць. Коштує 45 гривень, його наразі можна придбати в Мукачеві та Ужгороді. У Мукачеві – в книгарні “Всесвіт”, ТЦ “Щодня”, дитячому просторі “Чіґабіґа”, у мережі магазинів “Школяр”. В  Ужгороді – в “Чарівному ліхтарику”.

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Протягом листопада з’явиться змога оформити підписку через Укрпошту. Засновники проєкту сподіваються, що через Укрпошту журнал пошириться всією Україною і стане всеукраїнським. Наразі можна зробити передплату через сторінку у фейсбуці, тисніть сюди.

«Наразі просимо людей повірити в нас, підтримати наше видання і передплатити його на пів року. Я, як вчителька, прошу вчителів у школах прорекламувати наш журнал. Адже він не тільки для діток і батьків, учителі теж можуть з ним працювати під час уроків, виховних годин».

Водночас Жанна своїм проєктом намагається підтримати закарпатських авторів, які не мають де друкуватися. Для автора – це щастя, коли його текст з’являється у друкованому журналі.

«Це класний старт для закарпатських авторів, запрошую їх до співпраці. Наразі не обіцяємо великих гонорарів. Але в нас гарний дизайн, ілюстрації до творів, як мінімум, журналами віддячимо».

Жанна з Владиславою наразі працюють на ентузіазмі. Друк в Ужгороді фінансує мукачівське ТОВ “Алліта”.


Евеліна Гурницька, Varosh

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# дитячі казки # жанна хома

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