Лекція з Павлом Казаріним відбудеться в Ужгороді

Журналіст, публіцист, колумніст, ведучий радіо NV Павло Казарін приїде в Ужгород, щоб поговорити про те, як війна змінює Україну. Лекція “Дикий Захід Східної Європи. Як війна змінює Україну та світ” відбудеться в суботу, 27 квітня у Совиному гнізді”

Разом з ним будемо говорити про реальні виклики для країни на третьому році повномасштабного вторгнення, сприйняття військових та армії, підтримку світової спільноти. Врешті, знімемо окуляри наративу “перемога вже завтра”. Буде серйозна розмова про виживання та збереження країни у війні з агресором.

Водночас Павло Казарін презентує свою книгу. Після лекції буде Q&A-сесія, де слухачі зможуть поставити свої питання та підписати книгу в автора.

Павло Казарін: “Момент, коли львівська бригада воює поруч із донецькою, позбавляє нас усіх цих регіональних стереотипів”

Лекція почнеться о 16:00, у комплексі “Совине гніздо” (вул. Ференца Ракоці, 2)

Обов’язкова реєстрація.

Павло Казарін жив і навчався в Криму, працював у місцевих виданнях. Після окупації півострова отримав російський паспорт. Позбувся громадянства Росії та переїхав до Києва. Працював ведучим на радіо та телеканалах, писав статті, вів авторські колонки, видав книгу «Дикий Захід Східної Європи». З початку повномасштабного вторгнення вступив до Сил Оборони. Торік він став одним зі спікерів на конференції Re:Open Zakarpattia, яку щороку проводить Інститут Центральноєвропейської стратегії.