Долина нарцисів на Закарпатті поволі зацвітає: коли чекати масового цвітіння

Нині у Долині нарцисів зацвітають поодинокі квіти, наразі Долина квітне приблизно на 3-5%.

«Природне цвітіння проходить, як і щорічно. Все залежатиме від погоди – ось зараз у нас падає дощик. Але попередньо масового цвітіння очікуємо на кінець квітня», – розповів Олександр Навроцький.

Триватиме період масового цвітіння орієнтовно до 11-12 травня.

Вхід на заповідну територію в період цвітіння Долини нарцисів – платний. Для дорослих він коштує 80 грн, для студентів та пенсіонерів – 60 грн, для школярів – 40 грн.

Власне на саме поле із квітучим нарцисом вузьколистим вхід заборонено. За зривання квітів передбачений штраф.

«Штраф за зривання однієї квітки становить 49 грн. Але ми намагаємося не допускати цього: на території є охорона, яка слідкує за порядком. Якщо люди десь зайдуть на поле, можемо написати припис. Поки не було жодного разу, щоб ми складали акт про порушення, який потім направляли у суд», – розповів Олександр Навроцький.

Гуляти Долиною нарцисів можна за спеціально прокладеним екомаршрутом, який простягається на 1,8 км. Вздовж маршруту мають облаштувати місця для відпочинку – альтанки та лавиці.

Масове цвітіння у Долині нарцисів чекають наприкінці квітня. Фото Олександра Навроцького

Якщо поталанить, у Долині нарцисів відвідувачі зможуть зустріти буйволів, що проживають у зведеній на території заповідника Оселі буйволів. За словами Олександра Навроцького, днями тварин, які зимували в Оселі, мають переганяти у Долину.

«Ми їм загородили близько 2-3 га за межами цвітіння нарцису вузьколистого, вони там випасаються. Якщо ж будете на місці достатньо часу, зможете їх побачити, підійти до них», – сказав Олександр Навроцький.

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Долина нарцисів – унікальний заповідний масив неподалік Хуста, де зростає нарцис вузьколистий. Долина вважається найбільшим осередком нарцису вузьколистого у центральній Європі. Нарцис вузьколистий, який здатен рости на висоті 2 тис м, занесений до Червоної книги України. Цю квітку в Україні можна побачити ще на полонинах Свидовця і Мармаросах. Нарцис вузьколистий поширений також в Альпах і на Балканах.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Моя Україна

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