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Театральна вистава в рамках гастрономічного туру: у Хусті нестандартно розвивають внутрішній туризм

10 Червня 2020 26

Біля підніжжя Хустського замку відбулася перша містична вистава під відкритим небом «Легенда про Пинтю Велета». Поставили її актори Закарпатського обласного театру драми та комедії у співпраці з готельно-ресторанним комплексом V&P. П’єса про легендарного опришка – культурна частина гастротуру, розрахованого на гостей з інших регіонів України. Таким чином театр разом з готелями, ресторанами та крафтовими виробниками намагаються відновити власну роботу та розвивати внутрішній туризм.

Містика, розбійники, королівські інтриги, кохання – все поєдналося у дійстві про легендарного опришка Пинтю Капітана. Раніше містичну феєрію за твором Олександра Гавроша вже ставили на сцені Хустського театру і саме вона найбільше підійшла до задуму гри просто неба.  На думку режисера В’ячеслава Демидюка, сюжет органічно лягає до навколишніх лісів та мурів старовинного Хустського замку.

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– В основу вистави покладено легенду про капітана Григора Пинтю, який чинив розбої у марамороських лісах.  Ми оглянули територію замкової гори, самостійно побудували декорації і продумали, як задіяти глядачів до дійства. Образ Пинті мені подобається. Це вольовий активний рішучий капітан, який збирає всіх у гурт і веде за собою, – розповів головний режисер Закарпатського обласного театру драми та комедії В’ячеслав Демидюк, який зіграв Пинтю.

Розпочинається п’єса в реальному часі з підніжжя гори. Перша сцена знайомить глядачів з  розбійниками-опришками, які грабують багатіїв на лісових дорогах. Непомітно глядачі стають учасниками вистави і слідують за сюжетом від одного майданчика до іншого. Дорогою з живописними панорамами звучить оповідь ведучої про історію замку та стародавнє життя місцевих жителів. Далі глядачі спостерігають за першим знайомством і почуттями, які спалахують між Пинтею Капітаном і донькою графа Естергазі Ілоною. Вони щиро співчувають закоханим та навіть вигукують застереження, коли їм загрожує небезпека. Такий інтерактив занурює в дійство і кожен може відчути себе його героєм.

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– Мені надзвичайно подобається, як все вдалося. Хоча над деякими моментами ще доведеться попрацювати. Наприклад, ми не підозрювали, що глядачі виявляться такими прудкими і так швидко йтимуть за нами дорогою. Ми ледь встигали переодягнутися і зустріти їх на новій локації. Що стосується образу моєї героїні Ілони, то я під час вистави повністю на неї перетворилася. Мені навіть здається, що в цих місцях я вже колись жила, – ділиться враженнями акторка Мирослава Рибчук-Сливка, яка зіграла Ілону.

Не залишило байдужими дійство і глядачів. Публіку складали переважно місцеві жителі, але було тут і чимало приїжджих людей.

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Успіх вистави надихнув організаторів на подальше розширення проєкту. За словами власниці готельно-ресторанного комплексу V&P Марини Лунченко, її команда вже розробила одноденні та триденні гастрономічні тури для туристичних груп на 20-30 осіб. У них, окрім дегустацій місцевої кухні, передбачається участь гостей у інтерактивній виставі. Ймовірно, до її початку чи наприкінці проходитимуть майстер-класи від місцевих виробників. Ідеєю вже зацікавилися туристичні компанії.

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– Як на мене, це дуже цікавий спосіб заохотити людей піднятися на замкову гору та поєднати розважальну, культурну і гастрономічну програми. Особисто мене дійство захопило, сподобалася історія кохання, гра акторів. Таким проєктом ми зможемо привабити сюди гостей, які цікавляться історією і закарпатською кухнею водночас, – вважає власниця турагенції Олександра Крафчик.

У подальшому інтерактивні вистави анонсуватимуться на сайті Закарпатського обласного театру драми і комедії.

Щодо замовлення нестандартних екскурсій та гастротурів можна звертатися до готельно-ресторанного комплексу V&P. Телефон:  050 372 72 28.

Varosh

Фото: Олександр Рокосовик


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# v&p # Хуст # хустський замок

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