Театральна вистава в рамках гастрономічного туру: у Хусті нестандартно розвивають внутрішній туризм

Біля підніжжя Хустського замку відбулася перша містична вистава під відкритим небом «Легенда про Пинтю Велета». Поставили її актори Закарпатського обласного театру драми та комедії у співпраці з готельно-ресторанним комплексом V&P. П’єса про легендарного опришка – культурна частина гастротуру, розрахованого на гостей з інших регіонів України. Таким чином театр разом з готелями, ресторанами та крафтовими виробниками намагаються відновити власну роботу та розвивати внутрішній туризм.

Містика, розбійники, королівські інтриги, кохання – все поєдналося у дійстві про легендарного опришка Пинтю Капітана. Раніше містичну феєрію за твором Олександра Гавроша вже ставили на сцені Хустського театру і саме вона найбільше підійшла до задуму гри просто неба. На думку режисера В’ячеслава Демидюка, сюжет органічно лягає до навколишніх лісів та мурів старовинного Хустського замку.

– В основу вистави покладено легенду про капітана Григора Пинтю, який чинив розбої у марамороських лісах. Ми оглянули територію замкової гори, самостійно побудували декорації і продумали, як задіяти глядачів до дійства. Образ Пинті мені подобається. Це вольовий активний рішучий капітан, який збирає всіх у гурт і веде за собою, – розповів головний режисер Закарпатського обласного театру драми та комедії В’ячеслав Демидюк, який зіграв Пинтю.

Розпочинається п’єса в реальному часі з підніжжя гори. Перша сцена знайомить глядачів з розбійниками-опришками, які грабують багатіїв на лісових дорогах. Непомітно глядачі стають учасниками вистави і слідують за сюжетом від одного майданчика до іншого. Дорогою з живописними панорамами звучить оповідь ведучої про історію замку та стародавнє життя місцевих жителів. Далі глядачі спостерігають за першим знайомством і почуттями, які спалахують між Пинтею Капітаном і донькою графа Естергазі Ілоною. Вони щиро співчувають закоханим та навіть вигукують застереження, коли їм загрожує небезпека. Такий інтерактив занурює в дійство і кожен може відчути себе його героєм.

– Мені надзвичайно подобається, як все вдалося. Хоча над деякими моментами ще доведеться попрацювати. Наприклад, ми не підозрювали, що глядачі виявляться такими прудкими і так швидко йтимуть за нами дорогою. Ми ледь встигали переодягнутися і зустріти їх на новій локації. Що стосується образу моєї героїні Ілони, то я під час вистави повністю на неї перетворилася. Мені навіть здається, що в цих місцях я вже колись жила, – ділиться враженнями акторка Мирослава Рибчук-Сливка, яка зіграла Ілону.

Не залишило байдужими дійство і глядачів. Публіку складали переважно місцеві жителі, але було тут і чимало приїжджих людей.

Успіх вистави надихнув організаторів на подальше розширення проєкту. За словами власниці готельно-ресторанного комплексу V&P Марини Лунченко, її команда вже розробила одноденні та триденні гастрономічні тури для туристичних груп на 20-30 осіб. У них, окрім дегустацій місцевої кухні, передбачається участь гостей у інтерактивній виставі. Ймовірно, до її початку чи наприкінці проходитимуть майстер-класи від місцевих виробників. Ідеєю вже зацікавилися туристичні компанії.

– Як на мене, це дуже цікавий спосіб заохотити людей піднятися на замкову гору та поєднати розважальну, культурну і гастрономічну програми. Особисто мене дійство захопило, сподобалася історія кохання, гра акторів. Таким проєктом ми зможемо привабити сюди гостей, які цікавляться історією і закарпатською кухнею водночас, – вважає власниця турагенції Олександра Крафчик.

У подальшому інтерактивні вистави анонсуватимуться на сайті Закарпатського обласного театру драми і комедії.

Щодо замовлення нестандартних екскурсій та гастротурів можна звертатися до готельно-ресторанного комплексу V&P. Телефон: 050 372 72 28.

Varosh

Фото: Олександр Рокосовик

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