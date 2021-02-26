Студенти й школярі з Перечина створили платформу для онлайн-навчання та репетиторства

Після нещодавньої публікації “СОВА”: Як двоє дівчат створили в Ужгороді першу школу української мови для усіх до нас у редакцію написали молоді люди, які заснували освітній онлайн-майданчик. Із радістю ділимося і цією історією.

Двоє студентів Ужгородського національного університету – Олександр Дудкін та Денис Янкович – створили онлайн-платформу “IQ | Online Education”. У їхній команді також працює Мирослава Місяйло, учениця Перечинської гімназії. Їхня платформа допомагає зручно організувати дистанційне навчання, підібрати репетиторів, а ще один акцент – саме на втіленні дистанційного навчання на Перечинщині.

Конкретика – нижче.

Команда проєкту

Олександр Дудкін народився та мешкає в Перечині, навчається в Ужгородському національному університеті за спеціальністю “Кібербезпека”. З 2016 року створює різні проєкти, як-от “Перечинська монополія”, “Перечинський щоденник”, “Картознавець Перечина”, онлайн-радіо “Perechyn Plus”. Заснував організацію “Marsik Corporation”, яка станом на 2020 рік має понад 50 видів послуг та понад 80 проєктів (більшість із них – ще в розробці ). Студент є засновником та розробником онлайн-платформи навчання “IQ | Online Education”.

Олександр Дудкін, Денис Янкович, Мирослава Місяйло

Денис Янкович – також із Перечина. Є студентом юридичного факультету УжНУ. Він працює головним адміністратором на освітній платформі. Допомагає в організації усіх робочих процесів у команді.

Мирослава Місяйло навчається у Перечинській гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку. На платформі є головною хелп-менеджеркою. Надає консультації користувачам, займається організацією роботи хелп-менеджерів платформи. Допомагає у вирішенні проблем, пов’язаних із організацією дистанційного навчання у школах.

Вони заснували “IQ | Online Education” 28 жовтня 2020-го, а тестовий старт відбувся 2 листопада. Водночас вони підключили своїх знайомих, які стали менеджерами проєкту.

Ідея

«Одного дня ми поставили собі питання, чому людина, яка хоче знайти кілька репетиторів із різних спеціальностей, повинна шукати кожного окремо, це займає багато часу. Так ми вирішили створити платформу онлайн-навчання із пошуком репетиторів. Ми знаходимо різних викладачів, різних спеціальностей та реєструємо їх на нашій платформі. Потім, коли клієнт звертається до нас, ми надсилаємо список викладачів із певної спеціальності та в різних цінових категоріях».

Команда займається пошуком клієнтів для викладачів різних спеціальностей, а також пошуком викладача за параметрами, які надав клієнт. Основа мета – зручність та безпека для обох сторін.

Викладач може безкоштовно зареєструватися на платформі, заповнивши анкету www.iq-education.online .Відтак йому надійде відповідь від менеджерів.

Функціонал

Що отримують репетитори:

Для них проводиться набір учнів;

створюється середовище для зручного викладання;

забезпечується оплата праці;

надається допомага у вирішенні організаційних питань (набір групи, вибір курсу тощо).

конфіденційність даних.

Що отримують учні:

підбір репетиторів за критеріями, важливими для учня (спеціальність, курс, кількість лекцій тощо);

контроль якості роботи вчителів (йдеться про лекції, тести, проєкти);

гарантується безпека та прозорість фінансової взаємодії між викладачами та учнями;

конфіденційність даних.

Одна з послуг – організація вебінарів. Команда IQ | Online Education допомагає із втіленням вашого вебінару (афіші для розповсюдження, середовище для проведення, моніторинг проведення, допомога у вирішенні питань під час проведення вебінару ). Також плафторма створює власні вебінари.

Допомога навчальним закладам в організації дистанційного навчання

IQ | Online Education надає безкоштовну допомогу в організації дистанційного навчання в навчальних закладах.

Йдеться про:

створення особистих кабінетів учнів та вчителів,

створення е-журналів успішності учнів,

список відвідуваності,

допомога в організації онлайн-уроків,

підключення та налаштування системи керування навчання Moodle.

Заклад, який користується допомогою від платформи, має зробити наступне:

На сайті платформи тиснемо на рубрику “Співпраця”, далі – “дистанційне навчання”, далі – обираємо свій заклад, далі – вводимо код авторизації (для кожного закладу інший). Опісля успішної авторизації учень/вчитель потрапляє на сторінку, де спочатку є розгалуження за класами. Натискаємо на відповідний клас, відтак розгортається список із розкладом уроків. Знаходимо потрібний урок, тож натискаємо на кнопку “перейти” і відразу відбувається перенаправлення на відповідний урок. Згодом бачимо “список класів”, “список вчителів”. Обравши певного вчителя, на сайі розгортається список тільки з уроками, які проводить саме цей педагог.

Перші результати роботи платформи

Станом на січень 2021-го на сайті зареєстровані понад 70 викладачів різних спеціальностей. Наразі є пропозиції репетиторства з таких предметів: українська, англійська, німецька, польська, французька, італійська, іспанська, португальська, нідерландська, словацька, угорська, китайська, японська, турецька, російська мови. А також: алгебра, геометрія, інформатика, інженерна та комп’ютерна графіка, вокал, біологія, хімія, фізика, географія, психологія, історія.

Відео про роботу IQ | Online Education:

Контакти:

Varosh