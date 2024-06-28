Конкурс есе про євроінеграцію оголосили для молоді Генконсульство Угорщини та УжНУ

З 1 липня 2024 року Угорщина вдруге головуватиме в Раді ЄС. З цієї нагоди Генеральне консульство Угорщини у м. Ужгород разом з Українсько-угорським навчально-науковим інститутом УжНУ та Факультетом міжнародних економічних відносин УжНУ оголосили конкурс на написання есе на тему євроінтеграції для учнів загальноосвітніх шкіл Закарпаття (9-11 класи) та для студентів закарпатських та західноукраїнських вищих навчальних закладів.

Конкурс есе замість стандартних заходів

Ідея провести такий конкурс належить безпосередньо Генеральному консульству — замість ряду стандартних круглих столів, семінарів та конференцій провести конкурс написання есе серед молоді.

— Угорщина підтримує зусилля України щодо інтеграції в Європейський Союз, – сказав на презентації проєкту з написання есе генеральний консул Угорщини у м. Ужгород Йожеф Бочкаї. – Ми також прагнемо, щоб Україна якомога швидше стала процвітаючою, демократичною, європейською правовою державою, в котрій поважають права національних меншин. З нагоди нашого головування у Раді ЄС, у дусі цих думок, спільно з Ужгородським національним університетом дозвольте мені започаткувати конкурс наукових робіт та есе для закарпатських старшокласників та студентів.

Директор Українсько-угорського навчально-наукового інституту УжНУ Олександр Шпеник пояснив Varosh: у 1991 році Угорщина була першою країною, яка визнала незалежність України. І дуже символічно, що тепер, коли почалися переговори щодо вступу України до Євросоюзу, в Раді ЄС головуватиме Угорщина.

— В цьому аспекті я надіюся на позитивні зміни не лише в плані євроінтеграції України, а й у плані покращення наших взаємовідносин. Тепер практично ті нагальні питання між Україною та Угорщиною здебільшого вирішені і цей проєкт з написання есе теж це ілюструє. Угорщина показує своє зацікавлення у хороших відносинах та у вступі України в ЄС. І головну увагу вона приділяє молоді, — сказав він.

Умови конкурсу

Для участі у конкурсі запрошуються

– учні 9-11 класів закладів загальної середньої освіти та студенти закладів фахової передвищої освіти Закарпаття. Тема наукового доробку: «Моя Європа». Обсяг роботи – до 5 сторінок;

‒ студенти регіональних і західноукраїнських закладів вищої освіти. Тема наукового доробку: «Шлях України до Європейського Союзу: передача угорського досвіду Україні». Обсяг роботи – до 15 сторінок.

Мова: українська або англійська. Учасники конкурсу повинні до 21 липня 2024 року заповнити реєстраційну форму за покликанням та надіслати роботу до 22 вересня 2024 року в електронному варіанті на е-mail: EUcontest@mfa.gov.hu.

Роботи проходять обов’язкову перевірку на наявність академічного плагіату та рівень унікальності тексту (не менше 70%).

Отримані наукові роботи оцінюватиме спільне професійне журі Ужгородського університету та Генерального консульства Угорщини у м. Ужгороді, присуджуючи по три нагороди в категоріях учнів шкіл, здобувачів фахової передвищої освіти та студентів закладів вищої освіти.

Результати конкурсу будуть оприлюднені 14 жовтня 2024 р.

У категоріях старшокласників та студентів вищих навчальних закладів передбачено по три призові місця та, можливо, додаткові спеціальні відзнаки. Лауреати отримають у подарунок книжки, а їхні роботи будуть опубліковані у співпраці з університетом. За організації Генерального консульства Угорщини у м. Ужгород нагороджені отримують можливість участі в одноденній навчальній екскурсії до Угорщини, про яку буде знято окремий короткометражний фільм.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Аркадія Шиншинова

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