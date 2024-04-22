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Новини

Майже 70 тисяч на дрони зібрали школярі в Ужгороді

22 Квітня 2024 51

Ужгородська початкова школа №1 провела суботній святковий ярмарок, де школярі, продаючи солодощі та напої, зібрали 69 030 гривень та  5 євро. Гроші передали Руху підтримки закарпатських військових на придбання запчастин для дронів.

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Ярмарок провели в рамках святкування 17-річчя школи. Чималу суму зібрали, продаючи домашні смаколики та збираючи донати.

Jarmarok Na Drony5“Поки діти ласували домашніми смаколиками, дорослі вирішували як правильно розпорядитись донатами, — написали волонтери Руху підтримки закарпатських військових. — І вирішили, що зараз вкрай необхідні дрони, тому кошти підуть на дрони. Гривні уже на рахунку комплектуючих, а новенькі підписані дрони уже в дорозі до військових! 5 дронів-камікадзе за день-другий стануть на службу в українське військо!”

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Ужгородської початкової школи №1 

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