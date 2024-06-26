Завершився всеукраїнський етап «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги» сезону 2023/2024. Майже пів року юні спортсмени з усіх куточків України змагалися у п’яти видах спорту: баскетболі, волейболі, футзалі, спортивному орієнтуванні та чирлідингу.

Із Закарпаття на змагання поїхали 7 команд: чирлідерки Ужгородського ліцею «Лідер»; баскетболісти Ужгородського ліцею «Імідж» та баскетболістки Ужгородського ліцею №7; волейболісти Костринського ліцею та волейболістки ліцею «Ерудит» Великоберезнянської селищної ради; футзальна команда школярів Ужгородського ліцею ім. Т.Г. Шевченка та команда зі спортивного орієнтування НВК «Гармонія» в Ужгороді.

— Наші діти — молодці і всі команди впоралися зі своїми завданнями, — сказала Varosh иректорка Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Мар’яна Марусинець. — З участю в іграх вони отримали великий соціальний досвід — спілкування, гри з на порядок сильнішими командами. У спортивному орієнтуванні з 21 команди ми отримали 8 місце, дуже гарно була представлена наша команда з баскетболу, відзначили їхню технічну підготовку. Дуже сильна була команда дівчат з волейболу.

Мар’яна Марусинець сказала, що найбільше м’ячів у змаганні з баскетболу забив Артем Дьордяй, привернула увагу також команда зі спортивного орієнтування “Гармонія” — відзначили на змаганнях Олександра Дегтярьова (1 місце в команді) та Ксенію Дегтярьову (4 місце). Відзначили також команду дівчат з волейболу Великоберезнянського ліцею «Ерудит» — серед усіх 21 команд-учасниць вони посіли 12 місце. Звернули увагу також на унікальну форму нашої команди з чирлідингу.

Переможцями стали:

Зрештою, найкращими у волейболі серед дівчат стала команда Голосківського ліцею, Меджибізька громада, Хмельниччина. Перші у волейболі серед юнаків – учні Бершадського ліцею з міста Бершадь, Вінниччина. Баскетбольну лігу серед дівчат і хлопців виграли спортсмени Дніпровської СЗШ 15, місто Дніпро. З футзалу чемпіонами стали хлопці зі Щасливського ліцею, з Пристоличної громади на Київщині. З чирлідингу першість отримали дівчата з львівського ліцею ім. Івана Пулюя, місто Львів. Чемпіонами зі спортивного орієнтування стали школярі зі спеціалізованої школи 14 ім. Сергія Грушевського, місто Київ.

Переможці вирушать до літнього оздоровчого табору «Пліч-о-пліч» вже цього серпня.

У сезоні 2023/2024 «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» змагалися: у другому етапі 29 055 команд і 300 000 учасників; у третьому етапі 5 000 команд і 50 000 учасників; у четвертому етапі 860 команд і 8 500 учасників; у п’ятому етапі 151 команда з 1 700 учасників.

Проєкт «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» ініційований Президентом України Володимиром Зеленським. Його мета – залучити якомога більше школярів до спорту, зміцнити їхнє здоров’я та виховати справжніх лідерів.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Закарпатська ОВА та Міністерство молоді та спорту України

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