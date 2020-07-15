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Ідеї

Ідея: Ужгород заслуговує сучасний тренувальний майданчик просто неба

15 Липня 2020 172

Карантин яскравіше показав, що Ужгороду бракує потужної спортивної локації для тренувань під відкритим небом. Коля Фомішкін, співзасновник студії BODYZONE, горить такою ідеєю і шукає шляхи втілення.

Спільно з дружиною Валею вони вже чотири роки розвивають концепцію вуличних тренувань. І доволі успішно. Адже кожне заняття збирає 30 учасників, водночас біговий клуб також набирає обертів. Пара створила у парку Підзамковому OUTDOOR-майданчик.

«За 2 роки нам вдалося створити місце для спортивного відпочинку з TRX-конструкцією та обладнанням для тренувань OCR (забіги з перешкодами). Майданчик є абсолютно безкоштовним для відвідування. У вихідні є можливість потрапити на відкриті групові тренування BODYZONE, про які завжди можна дізнатися на наших сторінках у соцмережах, – розповідає Валя в інтерв’ю Varosh. – Минулого літа ми збирали понад 30 людей в групі. І якщо не соромитися, то наші тренування дійсно мотивують та заряджають позитивною енергією. Сьогодні людей менше, причина всім відома, але тренування у нас все такі ж запальні».

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Проте для масштабнішого розвитку спорту open air в Ужгороді – потрібна потужніша територія, яка ще більше надихатиме містян до фізичної активності.

«Ми вже давно знаємо, як це має виглядати, що потрібно, аби проєкт жив довго, був рентабельним і тішив людей. Інвестор, відгукнися», – каже Коля.

Плани – амбіційні, проєкт готовий, а клієнти студії допомогли з 3D-візуалізацією.

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Коля зазначає, що наразі прораховує проєкт: з ким налагоджувати співпрацю, де і яким чином може з’явитися такий майданчик. Йдеться, наприклад, про створення громадської організації, для якої можна буде залучати гранти. А ще є ідея краудфандингу – відкриття прозорого рахунку, на який ужгородці зможуть перерахувати кошти.


Ідею-думку-мрію, звісно, обговорюють на фейсбуці. Це може бути і проєкт для Бюджету громадських ініціатив. Грант для ГО. Краудфандинг і прозорий рахунок. Коли вже є дозвіл на місце під майданчик, то й інвесторів легше залучати. Якщо локація буде, то слід визначити, як її захистити від вандалізму.

Маєте ідею? Напишіть Колі у фейсбуці.

Varosh

Головне фото: Карл Смутко

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# Bodyzone # спорт # спорт в ужгороді # фомішкіни

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