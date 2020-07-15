Ідея: Ужгород заслуговує сучасний тренувальний майданчик просто неба

Карантин яскравіше показав, що Ужгороду бракує потужної спортивної локації для тренувань під відкритим небом. Коля Фомішкін, співзасновник студії BODYZONE, горить такою ідеєю і шукає шляхи втілення.

Спільно з дружиною Валею вони вже чотири роки розвивають концепцію вуличних тренувань. І доволі успішно. Адже кожне заняття збирає 30 учасників, водночас біговий клуб також набирає обертів. Пара створила у парку Підзамковому OUTDOOR-майданчик.

«За 2 роки нам вдалося створити місце для спортивного відпочинку з TRX-конструкцією та обладнанням для тренувань OCR (забіги з перешкодами). Майданчик є абсолютно безкоштовним для відвідування. У вихідні є можливість потрапити на відкриті групові тренування BODYZONE, про які завжди можна дізнатися на наших сторінках у соцмережах, – розповідає Валя в інтерв’ю Varosh. – Минулого літа ми збирали понад 30 людей в групі. І якщо не соромитися, то наші тренування дійсно мотивують та заряджають позитивною енергією. Сьогодні людей менше, причина всім відома, але тренування у нас все такі ж запальні».

Проте для масштабнішого розвитку спорту open air в Ужгороді – потрібна потужніша територія, яка ще більше надихатиме містян до фізичної активності.

«Ми вже давно знаємо, як це має виглядати, що потрібно, аби проєкт жив довго, був рентабельним і тішив людей. Інвестор, відгукнися», – каже Коля.

Плани – амбіційні, проєкт готовий, а клієнти студії допомогли з 3D-візуалізацією.

Коля зазначає, що наразі прораховує проєкт: з ким налагоджувати співпрацю, де і яким чином може з’явитися такий майданчик. Йдеться, наприклад, про створення громадської організації, для якої можна буде залучати гранти. А ще є ідея краудфандингу – відкриття прозорого рахунку, на який ужгородці зможуть перерахувати кошти.

Ідею-думку-мрію, звісно, обговорюють на фейсбуці. Це може бути і проєкт для Бюджету громадських ініціатив. Грант для ГО. Краудфандинг і прозорий рахунок. Коли вже є дозвіл на місце під майданчик, то й інвесторів легше залучати. Якщо локація буде, то слід визначити, як її захистити від вандалізму.

Маєте ідею? Напишіть Колі у фейсбуці.

Varosh

Головне фото: Карл Смутко