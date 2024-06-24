Футболісти ФК “Хуст” у новому сезоні об’єднається з футбольним аматорським клубом з Тернополя “ФАТ-Подоляни”. Інформацію про це підтвердив президент ФК Хуст Михайло Мадярчик. Команди об’єднуються в єдиний ФК, який гратиме у сезоні-2024/25 років у Першій лізі під назвою Хуст-Подоляни. Офіційно цей крок наразі не оформили.

Як розповів Varosh член Асоціації спортивних журналістів Володимир Тарасюк, багатьох футбольних арбітрів мобілізували, чимало з них загинули.

— Просто увага до нашого регіону посилена, тому що в нас прикордонний регіон і є окремі ТЦК, які своїми діями трішки привернули до себе більшу увагу, — каже він. — Але це характерно для багатьох регіонів. Хуст увійшов замість команди, яка знялась з ігор саме з цих причин. Проблема в тому, що людина, яка вкладає кошти у футбол, хоче бачити перспективу, вона не хоче марнувати гроші. Людина будує план, методику виходу команди на вищий рівень, а ця методика ламається, тому що 2-3 провідних гравців з команди мобілізовують і весь план летить шкереберть. І це трагедія клубу, але є і реалії нашої країни: інакшої ситуації не буде, ому що йде війна. Тут є пріоритети і за ними — оборона країни.

На думку Володимира Тарасюка, тенденція до об’єднання команд масовою не буде, але певні запобіжники команди будуть робити. Серед футболістів чимало студентів, викладачів, тобто людей, які на певний період вільні від мобілізації. Але проблема некомплектації команд залишається:

— На Закарпатті зокрема багато футболістів виїхали за кордон і через це в нас дуже багато команд бере участь у Чемпіонаті і в Першості області. Тому людей не вистачає. І в цьому сенсі все залежатиме від того, як довго триватиме війна, — сказав він.

Володимир Тарасюк додав: таку кризу переживають тепер не тільки футбольні клуби, а й команди інших видів спорту.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото: ФК “Хуст” / Район.Хуст

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